Lännen Media: Vankilavirkailijat ovat joutuneet poikkeuksellisen monen väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi

Vankilavirkailijoihin on viime aikoina kohdistunut poikkeuksellinen määrä väkivallantekoja, kirjoittaa Lännen Media. Puolen vuoden aikana kahdeksan vanginvartijaa on joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi joko vankilassa tai niiden ulkopuolella. Hyökkäyksiä on yhteensä viisi. Lue lisää