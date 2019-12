Helsingin poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 13 ihmistä mielenosoitusten yhteydessä

Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 13 ihmistä Helsingin mielenosoitusten yhteydessä. Osalla heistä on poliisin mukaan ollut hallussaan kiellettyjä esineitä eli soihtuja ja alustavien tietojen mukaan yksi teräase. Osa taas on otettu kiinni mielenosoituksen häiritsemisen vuoksi. Lue lisää