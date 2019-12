Ylen mittaus: Perussuomalaisten kannatus puolueen historian korkein

Oppositiossa istuvat perussuomalaiset kasvattivat keulaansa Suomen suosituimpana puolueena, selviää Ylen teettämästä kannatusmittauksesta. Puolueen kannatus on 24,3 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä Ylen mittauksessa. Lukema on Ylen mukaan puolueen historian paras. Lue lisää