Kymmenen vuoden urakka on pian ohi – Maanmittauslaitoksen koko Suomen kattava laserkeilauskierros on valmistumassa

Maanmittauslaitos on saamassa valmiiksi ensimmäisen koko Suomen kattavan laserkeilauskierroksen, joka on kestänyt noin kymmenen vuotta. Laserkeilaus on tekniikka, joka tuottaa tarkkaa kolmiulotteista tietoa maanpinnan muodoista ja sen päällä olevista kohteista. Laserkeilauksella tuotettavaa kartoitustietoa kutsutaan pistepilveksi.