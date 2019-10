Uusi hallitus painoi junaliikenteen kilpailukuvioissa jarrua Anne Berner Shown jälkeen – yltiövapaa markkinatalous on vasemmistolle kauhistus

Rautatieliikenne on outo jäänne. Maanteillä, merellä ja ilmassa on kilpailua pilvin pimein, mutta raiteilla liikkuminen on valtiollisen VR-Yhtymän käsissä. Lue lisää