Google sijoittaa lisää Haminan palvelinkeskukseen ja kahteen tuulivoimaprojektiin – hakukonejätin investoinnit Haminassa kasvavat yli kahteen miljardiin euroon

Google on kertonut 600 miljoonan euron lisäinvestoinnista Haminan palvelinkeskukseen ja kahdesta uudesta tuulivoimaprojektista Suomeen. Google on sitoutunut ostamaan sähköä kahdelta uudelta tuulipuistolta, yhteensä 250 megawatin tehon edestä. Tästä 125 megawattia on Ilmatar Energyn Piiparinmäen tuulivoimapuistossa. Lue lisää