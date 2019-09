Verohallinnon kolmella johtajalla on mahdollisuus puolen vuoden ylimääräiseen palkkaan – Karenssisopimus voi tuoda jopa 60 000 euron korvauksen

Ylimääräisen rahakorvauksen mahdollistavia karenssisopimuksia on tehty johtajien kanssa ainakin neljässä valtion yksikössä. Sopimuksia on laadittu verohallinnossa, rahoitusvakausvirastossa ja valtioneuvoston kansliassa. Aiemmin on uutisoitu Puolustusvoimien kenraalien karenssisopimuksista.