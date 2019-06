Uusi menetelmä ehkäisee ulkomaisten mansikoiden myyntiä suomalaisina

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruokavirasto ovat kehittäneet analyysimenetelmän suomalaisena myytävän mansikan alkuperän varmistamiseksi. Tietokantaan on kerätty tietoja suomalaisesta mansikasta, joka on arvokas elintarvike ja altis huijausyrityksille. Tarkoituksena on estää alkuperäväärennöksiä. Lue lisää