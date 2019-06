Rottia on kaikkialla Helsingissä – havainnot lisääntyneet myös Turun seudulla ja Itä-Suomessa

Alkukesällä rottien määrä lähtee nopeaan nousuun. Rotat saavat ensimmäisen poikueensa, jossa on 8–12 poikasta. Koska rotta tulee sukukypsäksi jo kahden kuukauden iässä ja sen kantoaika on 21 päivää, lisääntyminen on todella nopeaa ja runsasta. Lue lisää