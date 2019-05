Brexit saattoi tuoda EU-myönteisen vireen vaalikeskusteluun, pohtii tutkija

Eurovaalikampanjointi osui ahtaaseen rakoon. Eduskuntavaaleista on vain kuusi viikkoa, ja kansakunnan huomio on kiinnittynyt uuden hallituksen muodostamiseen. Viime päivinä vaalikeskustelu on kuitenkin reipastunut, arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio.