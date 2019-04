Maarit ja Tapio Kiviojalla on ikäeroa vain kolme viikkoa – vasta kolmikymppisinä he havaitsivat, että heitä yhdistää erikoinen asia

Pohjois-Suomessa on tehty jo yli 50 vuoden ajan ainutlaatuista syntymäkohorttitutkimusta, jossa yli 20 000 ihmisen terveyttä ja elintapoja on tutkittu jo sikiöajoista lähtien. Heistä on otettu yli puoli miljoona erilaista näytettä. Aineiston avulla on tutkittu niin tuki- ja liikuntaelinsairauksia, diabetesta kuin mielenterveysongelmiakin. Lue lisää