Oulu toivoi paria miljoonaa seksuaalirikosten ehkäisyyn, mutta summa jäänee pienemmäksi – muut kaupungit eivät ole hakeneet yhtä isoja summia

Oulu on tiettävästi ainoa kaupunki, joka on hakenut valtiolta miljoonien rahoitusta seksuaalirikosten ehkäisyyn liittyviin toimenpiteisiin. Muutama kaupunki on hakenut rahoitusta groomingin torjuntaan, mutta haetut summat eivät ole niin isoja kuin Oulun. Lue lisää