Koululaiset lakkoilevat tänään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi

Koululaisia on kutsuttu tänään eri puolilla maata osallistumaan lakkoon ilmastonmuutoksen puolesta. Innoituksen tähän "ilmastolakkoon" on antanut ruotsalaisteini Greta Thunberg, joka on omassa maassaan osoittanut mieltään valtiopäivätalolla viime syksystä lähtien. Lue lisää