Diabetekseen sairastunut Mikko Alatalo jättää eduskunnan, mutta painaa vielä pitkää päivää – Jakaa isossa salissa vaimonsa kokemuksia ja kutsuu lobbarit kylään

Etelän hiihtolomaviikon menoliikenne sujunut rauhallisesti – Ilmatieteen laitos varoittaa jalankulkijoita liukkaista jalkakäytävistä

Etelän hiihtolomaviikon menoliikenne on sujunut rauhallisesti ja oli alkuiltapäivällä jo hiljenemään päin, kerrottiin Tampereen tieliikennekeskuksesta. Ajamaan päästiin hyvässä säässä, joskin kirkas auringonpaiste on voinut häikäistä. Varjopaikoissa on voinut olla aamulla jäistä, mutta päivän edetessä tiet ovat sulaneet. Lue lisää