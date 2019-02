Kun Tiina, 40, kokeili seksin myymistä ensimmäisen kerran, hän hämmästyi: "Näinkö suosittua seksin ostaminen Suomessa on?" – Nyt hän on tehnyt seksityötä yhdeksän vuotta

Plusasteita on ollut tänään Lapissa asti, Raumalla mitattu ajankohdan lämpimin lukema 60 vuoteen

Tänään on koko maassa vallinnut hyvin lauha läntinen ilmavirtaus ja sää ollut ollut laajalti aurinkoinen ja poutainen. Plusasteita on mitattu Lapissa asti, nollan vaiheilla on oltu vain Lapin pohjoisosissa, kertoo Ilmatieteen laitos. Lue lisää