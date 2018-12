Tuula Takala teki 27 vuoden työuran pankissa kunnes hänestä tuli päätoiminen pelastusarmeijalainen – "Olen joutunut näkemään köyhyyttä, jota en aiemmin ollut kohdannut"

NHL-pelaajaakin koskettava kokaiinitutkinta syyteharkintaan

Sisä-Suomen poliisi on tällä viikolla saattanut syyteharkintaan 23:a henkilöä koskevan huumausainerikoskokonaisuuden, poliisi tiedottaa. Maahan epäillään tuodun lähes kaksi kiloa kokaiinia, joka on levitetty käyttäjille Tampereen seudulla. Poliisin mukaan katukauppapitoisuudeksi laskettuna ainetta on myyty yli kolme kiloa ja siitä saatu hyöty on poliisin mukaan 400 000–450 000 euroa. Lue lisää