Tanja Kurikka jätti kotinsa, lahjoitti tavaransa ja muutti asuntoautoon – nyt hänen ja neljän koiran koti on kulkenut pyörien päällä jo kolmen vuoden ajan

Kolme vuotta sitten Tanja Kurikka antoi pois kaikki huonekalunsa ja muutti asuntoautoon. Kaikki tarvittava on siitä lähtien kulkenut noin kymmenen neliön tilassa eli käytännössä pienessä yksiössä. Neljä koiraa ja Kurikka.

–Jokaisella on oma määritelmä kodille. Minulle ratkaiseva tunne on se, että tässä ovat nämä minun tavarani ja minun rakkaani. Arvostan todella paljon sitä, että ihmiset sisustavat kotejaan huolella. Ovathan ne kodit kauniita, mutta minä en ole koskaan ollut sellainen ihminen.

Kurikka ei ole koskaan haaveillut isosta tilasta ympärilleen. Pieni koti olisi hänen mieleensä. Nykyinen minimalismimuoti ja kuluttajien tavarankarsimisinto ovat Kurikan mielestä hyvä alku muutokselle, joka kuitenkin jää liian usein puolitiehen.

–Moni asuu vähien tavaroiden keskellä isoissa tiloissa. Miksi samalla ei voisi muuttaa pienempään tilaan, Kurikka pohtii.

Neljä koiraa mahtuu mukaan

Iso osa Kurikan kodin käytännön ratkaisuista on tehty hänen asuinkumppaneitaan ajatellen. Ensin oli yksi koira, sitten tuli toinen, kolmaskin. Nyt koiria on neljä: Nuka, Nano, Kyy ja Pupu.

Pöydän vieressä sijaitseva penkki on selvästi Nanon paikka. Vieras huomaa sen siihen istuessaan: koira tulee ihan viereen, melkein syliin. Koiran katse antaa käskyn: rapsuta.

Koirat olivatkin yksi syy nykyiselle elämäntavalle. Agilitykouluttajana toimiva Kurikka tekee paljon töitä ympäri Suomea. Koirat pitää saada mukaan ja niiden pitää päästä reissuhommissakin lämpimään suojaan.

–Huomasin havahtuvani ajatukseen, että asuntoauto voisi olla hyvä.

Mukana kulkevan kodin lämmitys toimii tilanteesta riippuen sähköllä tai kaasulla. Kesäisin sähkökulutus on häviävän pieni.

–Oikeastaan kesällä tarvitsen sähköä piuhan päästä vain lasertulostimelle.

Ensimmäinen talvi yllätti

Ensin Kurikka muutti autoineen Turusta Lempäälään. Nykyisin asuntoauto on parkkeerattuna useimmiten Tampereella, jossa Kurikan kumppani asuu.

Hän kuvailee ensimmäistä asuinvuottaan jännittäväksi seikkailuksi. Talvea vasten ostettu asuntoauto yllätti kommervenkeillään ja totaalisella jäätymisellä. Kaiken tärkein oli kuitenkin jokapäiväinen olotila.

–Minä ihan oikeasti asun näin. Kuinka siistiä, vaikka en tiennyt mistään mitään! Fiilis on edelleen yhtä häkeltyneen onnellinen, mutta nyt olen jo kotiutunut ja asettunut aloilleni.

Käytännöllisen elämän puolestapuhuja lahjoitti kaikki huonekalut pois muuttaessaan.

–Kaiken ylimääräisen mentyä olo oli hirmu vapautunut.

Kurikan mukaan hänen asuntoautokodissaan on loppujen lopuksi kohtuullisen paljon säilytysmahdollisuuksia. Kaikelle on paikkansa.

–Tiedän missä on mitäkin. Kaikki tila on hyödynnetty, mutta paikat eivät pursuile tavaraa. Karsittavaa silti on.

Pyykit hoituvat pesulassa

Moni tuppaisi asuntoautoonkin helposti liikaa tavaraa. Kurikka myöntää harkitsevansa jokaisen uuden tavaran hankintaa tarkkaan.

–Tänne ei vaan mahdu enkä halua olla tavaroiden keskellä. Kulutustottumukset ovat jo nyt muuttuneet todella paljon.

Neljän koiran ruoat taiotaan pienessä keittiössä, jonka pieneen pakastimeen ei koirien ruokien lisäksi juuri muuta mahdukaan.

Varmaan lähes jokaisessa kodissa on tila, joka on hävityksen kaaoksen valtaama.

–Miksei minullakin olisi sellaista tilaa, Kurikka nauraa ja avaa vessan oven.

Koirien ruokasäkit ja isot vesisäiliöt ovat oven takana suojassa, mutta siellä odottavat myös pyykit sekä muutama kaverille menevä kausitavara. Kurikan kotona ei ole pesukonetta tai suihkua.

–Pyykit saa pestyä ja kuivattua itsepalvelupesuloissa. Mihin tarvitsisin useampaa lakanakuosia?

Ei vuokraa eikä vastikkeita

Kurikka kertoo saaneensa irtiotostaan pääasiassa hyvää palautetta. Moni on ollut kateellinen.

–Minun esimerkkini voimasta moni muukin voi tehdä saman. Tosin ei tämä ratkaisu kaikille sovi. Osa on sanonut, ettei tähän itse pystyisi.

Kurikka kuitenkin muistuttaa, ettei asuntovaunuun muuttaminen ole sen erikoisempaa kuin vaikkapa ulkomaille muuttaminen.

–Samanlainen hyppäys se on uuteen.

Osa pitää Kurikan ratkaisua erikoisena ja kysyy varmistellen, että onhan kaikki hyvin. Kurikalla on työ ja hän maksaa veronsa. Erikoisesta asumisvalinnastaan huolimatta hän on kunnon kansalainen.

–Olen saanut todella vähän lokaa niskaani. Jos työtä ei olisi, minut voitaisiin heittää täysin erilaiseen lokeroon. Se on aivan käsittämätöntä.

Asuntovaunussa asuminen ei automaattisesti tarkoita säästöjä. Vaikka vuokrat, asuntolainan lyhennykset ja vastikkeet jäävät pois, tilalle tulee muita erilaisia kustannuksia. Asuntoauto kuluttaa paljon polttoainetta ja on tavallista autoa kalliimpi huoltaa.

–Silti voin asua paljon pienemmällä kustannuksella kuin vaikka kerrostalossa vuokralla. En esimerkiksi tarvitse kiinteää verkkoyhteyttä, Kurikka naurahtaa.