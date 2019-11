Nalleistaan tunnettu laulaja ja bisnesnainen Riitta Korpela ottaa oman aikansa öisin: "Kotona en ole tititäti"

Vettä tulee taivaan täydeltä. Riitta Korpela lähtee Lunan ja Solen kanssa lenkille, koska nelijalkaisten on päästävä ulos koiranilmallakin. Korpela on liikkeellä hiukset ponnarilla, ilman meikkiä ja verkkarit jalassa. Vastaan polkeva tyttö hiljentää, pysähtyy kohdalle ja kysyy:

–Oletko sä se Ti-Ti-Riitta?

–Kyllä olen, Korpela vastaa.

–Ai? Sä et ole yhtään niin nätti kuin kuvissa, tokaisee tyttö ja pyöräilee eteenpäin.

Tapahtuneesta on jo aikaa, mutta Korpela myöntää, että lohkaisu on edelleen totta. Lapset eivät mielistele tai mairittele.

Metrin korkeudelta on usein pohdittu, mitä se Riitta oikeasti tekee työkseen, koska tititätinä olo ei ole työtä. Korpelan mukaan ajattelussa on totta toinen puoli.

–Eihän tämä olekaan työtä, vaan oikeasti elämäntapa.

Jos Korpelalla on vapaata, hän hissuttelee päivän villasukissa, kokoaa vaaleat hiukset ylös solmulle, kirjoittaa ja keittää monet kahvit.

Harvoin vapaata on. Päivällä soivat puhelimet ja sähköposti kilkattaa. Vastaa sinne, mene tuonne, tee sitä, ole tätä. Korpelasta onkin tullut yöeläjä. Silloin on hiljaista.

–Arvostan omaa elämääni ja kotiani. Täällä en ole tititäti. Täällä minä olen Riitta.

"Mitä enemmän myrskyää, sen parempi"

Korpela on edellisyönä palanut konserttimatkalta ja antaa nyt kahvikoneen laskea kuppiin astetta vahvemman mokan.

Vuoden päivät Tampereella asunut viihdyttäjä pysähtyy ikkunan eteen ihastelemaan ruskan loppuvaiheita.

–Olen pienestä pitäen ollut syksyihminen. Mitä enemmän myrskyää, sen parempi. Hyvä, että luonto näyttää voimansa. Ihminen ei pystykään kaikkeen.

Pitkään elämä oli ankkuroitunut Hämeenkyröön, josta oli helppo singahtaa Ikaalisiin vanhaan Ti-Ti Nallen taloon. Kotiutuminen Tampereelle ja Lempäälään on sujunut Korpelan mukaan yllättävän hyvin, vaikka molemmista paikoista löytyy vielä avaamattomia muuttolaatikoita.

–Antiikkilampun tilalle pitäisi löytää jokin paremmin valaiseva valaisin, ja keittiön ja olohuoneen välisestä ikkunasta puuttuu vielä verho. Yksi asia kerrallaan. Mihin tässä on kiire, 61-vuotias Korpela pohtii.

Johtaja jo pienestä

Mielikuvitusta, esiintymishalua ja yritystoimintaa Riitta Korpela on harjoittanut jo pienestä pitäen.

Lapsuudenkodissa äiti antoi neljän Varpuluoman tytön leikkeihin verhoja, jotka toimivat milloin näyttämön esirippuna, milloin morsiamen huntuna. Siskoparven toiseksi nuorimpana ja poikamaisimpana Korpela kiipesi katoille ja puihin.

–Kerrankin tulin alas kellarin katolta sateenvarjon kanssa kuvitellen sen olevan laskuvarjo.

Kallion päälle rakennetusta kodista näkyi ja kuului kauas. Ilmajoella pellot tulvivat, mutta lapsen mieli näki latomeren ja mahdollisuuden rakentaa lautta. Korpela kuvailee lapsuuttaan Pohjanmaalla onnelliseksi: talvisin luisteltiin pelloilla ja kesäisin keinuttiin pilviin asti.

Aina kun oli mahdollisuus, Korpela lauloi. Todella lujaa.

–Automatkoilla lauloin pää avoimesta ikkunasta ulkona tai takapenkiltä isän ja äidin väliin kurottaen suoraan heidän korviinsa.

Kotipihasta löytyi mikrofoniksi pitkulainen sileä kivi, ja kitaran virkaa toimitti sulkapallomaila. Kivi on edelleen tallessa.

Kerran Korpela kasasi ystävineen esityksen. Pääsymaksu oli viisi penniä. Äiti ompeli Korpelalle mustan mekon, jossa oli puhvihihat ja punaisia ruusuja.

–Bravuurini on Lauri Pohjanpään eläinruno Viisi jyvää.

Korpela myöntää olleensa aina sielultaan hieman pomo.

–Hääleikeissä olin aina morsian. Jos löysimme kuolleen linnun ja se piti haudata, olin tietysti pappi. Olin hyvä juoksemaan, mutta inhosin hiihtoa. Kerran siskoni tuli hiihtokilpailussa takaa ja kysyi varoen, saako ohittaa. Ehkä se kertoo minusta jotakin, Korpela muistelee nauraen.

"Haaveilin rekkakuskin ammatista"

Vuonna 1972 esiintymishaluinen tyttö näki lehdessä ilmoituksen laulukilpailuista. Sinne oli päästävä. Näin syntyi Ahonkylän flikat, johon kuuluivat Korpelan lisäksi Maarit Järvinen-Leiwo, Päivikki Pakkastie ja Päivi Saranpää.

–Sanoin tytöille, että nyt osallistutaan. Lauloimme kappaleet Äideistä parhain ja Frederikin Taka Takata. Merja Rantamäki voitti, mutta me tulimme toiseksi.

Lasse Lintala otti kvartetin ohjaukseensa, ja flikat kiersivät Suomea, Eurooppaa ja Amerikkaa. Koulusta sai luvan kiertueelle, vaikka rehtori tokaisikin, että esiintyjien olisi syytä varautua reputuksiin.

Toisin kävi. Valmiiksi täytetyt hakupaperit Teatterikorkeakouluun odottivat kirjoitusten jälkeen lähettämistään, kun Korpela pääsi lastentarhanopettajakoulutukseen. Oli kolmaskin urasuunnitelma.

–Haaveilin rekkakuskin ammatista. Ajaisin isoa punaista rekkaa, soittaisin hyvää musiikkia ja sivupenkillä olisi paljon hyvää ruokaa, Korpela tunnustaa.

Tavallaan kaikki haaveet ovat myöhemmin toteutuneet. Ti -Ti Nallen kautta Korpela saa tehdä teatteria, ja mittava rekvisiitta tarvitsee 18-metrisen rekan.

Entä jos Korpela olisi jäänytkin kiertämään maailmaa Ahonkylän flikkojen kanssa?

–Yhtye olisi nyt varmaan nimeltään Ahonkylän akat, Korpela nauraa.

Hihat ylös ja rytmitassut esille!

Ti-Ti Nallea ei näy talollaan. Moni alle metrin mittainen hihkuu nähdessään Korpelan Lempäälän Ideaparkissa.

–RIIIIIIITTTTTTA! Missä Ti-Ti on? Kerro!

–Nyt meidän pitää sanoa Isänallelle, että hän kävisi kurkkaamassa, onko Ti-Ti missä, Korpela vinkkaa.

–Onkohan Ti-Ti siellä Ikaalisissa, eräs tyttö pohtii nalleperheen entiseen kotipaikkaan viitaten.

Jokainen lapsi katsoo ihaillen Riitan etenemistä. Korpelalla on aikaa pysähtyä juttelemaan, katsoa silmiin, silittää kädestä.

Aikuisetkin tervehtivät hymyillen, onhan Riitta kaikille tuttu. Iso osa nykylasten vanhemmista on itse ollut lapsia, kun Ti-Ti Nalle yli 30 vuotta sitten aloitti.

Vaikka tila on uusi, siellä on esillä paljon historiaa ja saavutuksia. Yhdessä huoneessa on Ilmajoen täkänä ja Korpelan vanhempien kihlakello, toisella seinällä Korpelan ensimmäinen kultalevy. Lukuisten kuvien kautta huomaa paitsi ajan kulumisen, myös Korpelan vaate- ja hiusmuodin muutoksen.

–Voi taivas, mikä kiharapilvi. Ja oi, nuo trikoohaalarit. Apua!

Nuhanenätkin halataan

Yli 30 vuoden ajan Korpela on ollut tititäti. Käsikirjoittaja, sanoittaja ja säveltäjä. Yrittäjä.

Harva saa elää näin pitkään satumaailmassa, silti jalat tiukasti maassa.

–Olen kovin otettu siitä, että olen saanut tehdä rakastamaani työtä näin pitkään. Eläkkeelle jään tuskin koskaan. Keksin koko ajan kaikkea uutta.

Korpelalle ei riitä, että hän julkaisee uutta materiaalia nettiin, kirjoina ja levyinä sekä näkyy televisiossa ja konserttilavoilla. Hänen pitää jalkautua lasten pariin. Joka konsertin jälkeen Korpela ja nallet menevät lasten halittavaksi.

Jokunen vuosi sitten konserttikiertueet olivat erityisen rankkoja.

–Sairastin keuhkoputkentulehduksen toisensa perään. Antibiootteja ja kyypakkauksia kului, jotta sain äänen kuulumaan. Sitten löysin kiinalaisen lääketieteen osaajan Eija Tuumin ja otin maitohappobakteerit päivittäiseen käyttöön. Monta vuotta on mennyt ilman flunssia, Korpela sanoo.

Häneltä kysytään viikoittain, meneekö Lempäälän nallekoti kiinni silloin, kun nallet lähtevät konserttikiertueelle. Yrittäjä vastaa, että onneksi satumaailmassa nallet voivat olla monessa paikkaa samaan aikaan.

Hän itse ei kuitenkaan ole yhtä nopea. Korpela onkin havahtunut ajattelemaan, voisivatko nallet joskus esiintyä myös ilman Riittaa.

–Samaan aikaan ei voi olla Rovaniemellä konsertissa ja kotona kirjoittamassa uutta kirjaa. Vara-Riittaa ei ole.

Nalle oli mukana jo näytetunnilla

Aikoinaan Pikku Kakkoseen rakennettu pienoismalli oli jäädä Ylen varastoon. 30-juhlavuoden kunniaksi Yle toimitti nallekodin Korpelalle. Suuressa pienoismallissa on yhtä monta kerrosta kuin nuottiviivastossa ja jokaiselle nallelle oma huone. Siellä on myös Korpelan äidin virkkaama alkuperäinen Ti-Ti. Nallen nimi tarkoittaa rytmiä, johon kuuluu kaksi kahdeksasosanuottia.

Paljon on tapahtunut siitä, kun äidin virkkaama nalle kiipesi Korpelan olkapäälle Sibelius-Akatemian näytetunnilla. Sen ja musiikin avulla hän saattoi opettaa arkipäivän asioita ja juttuja, joille ei muuten olisi sanoja.

Jos Korpela ei olisi valmistunut musiikin varhaiskasvattajaksi ja lastentarhanopettajaksi, hän olisi lähtenyt lukemaan musiikkiterapiaa tai toimisi vanhusten parissa.

Viime vuonna Korpela otti ison askeleen lähtiessään melkein 20 vuoden jälkeen Ikaalisista.

–Ti-Ti Nallen talona oli pitkään Wegeliuksen suvun vanha hirsitalo. Ihana yli tuhannen neliön koti, jonka sokkeloisuus käännettiin positiiviseksi.

Korpela oli vuosia haaveilut musiikkileikkikoulun perustamisesta nalletalon yhteyteen, ja Lempäälässä se oli mahdollista. Musiikkileikkikoulussa käytetään Korpelan luomaa Ti-Ti Nallen musiikkipedagogiikkaa.

–Tuntuu virkistävältä katsoa sivusta, kun joku muu tuo uutta näkökulmaa asioihin. Joku potkaisee ja näyttää, että Riitta hei, sen voi tehdä myös näin.

Koko perhe mukana yrityksessä

Moni asia selviää puhumalla. Tätä neuvoa Korpela jakaa kiertueellaan mukana oleville nuorille. Liikaa ei saa kuitenkaan udella, Korpela on huomannut kahden poikansa kanssa.

–Heillä on oma elämänsä. Koen olevani hyvä äiti: reilu ja suora. Olen valtavan onnellinen, että hekin ovat mukana yritystoiminnassa omilla vahvuuksillaan.

Myös Asko Järvi on Korpelan tukena niin aviomiehenä kuin tuotantoyhtiön toimitusjohtajanakin.

Lapsiperheet ovat tottuneet siihen, että Ti-Ti Nallella on syksyisin iso kiertue. Niin on tänäkin vuonna. Parhaimpana syksynä konsertteja oli 47, tällä kertaa kolmisenkymmentä.

Kiertueella Korpelalla on toistakymmentä työntekijää. Nallehahmo ei ole helppo kantaa. Korpela sanookin olevansa tarkka siitä, ketä ottaa töihin.

–Nallehahmon sisältä näkee ja kuulee paljon. Rooli on painava paitsi fyysisesti myös henkisesti. Nallen pitää uskaltaa heittäytyä, olla paljon pienellä eleellä. Ti-Ti näkee itsensä peilin kautta, kun taas minä kerron kaiken omilla kasvoillani.

Aivoverenvuoto pysäytti

Kaikki oli kiinni 3,5 millistä. Vuonna 2007 Korpela istui muusikkoystävänsä Ari Sunelin kanssa kotonaan Porvoossa, kun hän tunsi, että jotain on pahasti vialla. Matkalla ensiapuun hänestä tuntui kuin hän putoaisi kuoppaan.

–Kävelin omin jaloin ensiavun tiskille. Hoitaja ei heti kääntynyt. Ari sanoi, että nyt on oikeasti kiire. Kun hoitaja kääntyi minua kohti, menetin tajuntani.

Pään kuvauksessa selvisi, että Korpelalla oli aivoverenvuoto ja hänet piti siirtää Töölöön leikkaukseen. Neurokirurgi Juha Hernesniemi sattui juuri vapautumaan edellisestä leikkauksesta. Hän leikkasi Korpelalta 3,5 millin kokoisen aneurysman eli aivovaltimopullistuman, joka oli puhjennut.

–Leikkaus oli vaikea, mutta onnistui. Vaikka pullistuma oli aivojen etulohkossa, se ei vaikuttanut ääneen tai liikkumiseen.

Korpela oli puoli vuotta sairaslomalla. Sen jälkeen hän sai Hernesniemeltä luvan paahtaa taas täysillä eteenpäin.

Tapahtuneesta kertominen saa yhä Korpelan kyyneliin.

–Olen aina osannut arvostaa arkipäivän asioita, mutta tuon jälkeen vielä vahvemmin. Voi kunpa osattaisiin elää vahvemmin tässä ja nyt.

Korpela uskoo menevänsä niin kauan, kun jalka nousee.

–Minulta kysytään todella usein, että miten jaksan niitä lapsia vuodesta toiseen. Miksi en jaksaisi?

–Lapsissa on valtavasti opittavaa meille aikuisille. Kaikki se vilpittömyys, suoruus ja suvaitsevaisuus. Sen kaiken kun saisi vielä itselleenkin loppuajaksi, Korpela toivoo.

Kuka? Ti-Ti Nallen äiti

Laulaja ja yrittäjä.

Syntyi vuonna 1957 Ilmajoella.

Valmistunut lastentarhanopettajaksi ja musiikkileikkikoulunopettajaksi.

Asuu Tampereella aviomiehensä Asko Järven ja kahden koiran kanssa. Perheeseen kuuluu kaksi aikuista poikaa.

Ti-Ti Nalle

Vuonna 1988 Ti-Ti Nalle esiintyi ensimmäistä kertaa Yle TV2:n Pikku Kakkosessa.

Ensimmäinen studioalbumi Ti-Ti Nallen lauluja 1 ilmestyi vuonna 1989.

Nalleperheeseen kuuluvat Ti-Ti Nallen lisäksi Isoisänalle, Isoäitinalle, Isänalle, Äitinalle, Tau Nalle, Ti-Ri Vauva ja Trioli.

Ti-Ti Nallen Koti muutti kesällä 2018 Ikaalisista Lempäälän Ideaparkiin.

Tuotanto

21 levyä ja 41 dvd-tuotetta.

Cd- ja dvd-myynti yhteensä toista miljoonaa kappaletta.

19 konserttikiertuetta, 20. käynnissä parhaillaan

Yhdeksän kirjaa. Kymmenes Ti-Ti Nallen iltasatukirja ilmestyy maaliskuussa 2020.

YouTube-kanavalla yli 34 miljoonaa katselukertaa.

Oma tv-sarja MTV3:lla ja C More Juniorilla.