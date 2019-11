Minne kuolleet eläimet katoavat? Lähdimme kokeneen poromiehen kanssa metsään ja kysyimme asiantuntijalta, miksei luonnossa näy enemmän villieläinten raatoja

Poromies <u>Rauno Lankila</u> harppoo keskilappilaisessa metsässä. Pienen kivirakkarinteen päällä hän pysähtyy. Paikalla pitäisi olla taannoin kuolleen poron jäänteet. Mitään ei kuitenkaan näy.

Viimein yhden männynkäkkärän juurelta löytyy luunkappale.

Reisiluu näyttäisi olevan.

–Enempää ei enää ole jäljellä, Sodankylän Seipäjärvellä asuva Lankila tuumii.

–Poronruho on useimmiten hyvin äkkiä kaluttu, kesällä jopa muutamassa päivässä. Sen jälkeen ketut kuljettavat luita, ja linnut vievät karvat. Usein osa luista ja karvoista jää kuitenkin kuolinpaikalle.

Raadon ohi on helppo kävellä

Moni luonnossa liikkuja on havahtunut pohtimaan, missä kaikki kuolleiden eläinten raadot ja luurangot ovat.

Suomessa elää runsaasti melko suuriakin eläimiä: suurpetoja, villisikoja, monenlaisia hirvieläimiä, kurkia, joutsenia, hanhia. Osa niistä kuolee metsästäjän luoteihin, osa auton kanssa kolaroituaan. Jotkut jäävät itseään vahvemman petoeläimen hampaisiin.

Huomattavan osan täytyy kuolla myös talven heikentämänä tai sairauksiin. Miksei näihin yksilöihin törmää koskaan maastossa kulkiessaan?

Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija <u>Harri Norberg</u> osallistui taannoin tutkimusprojektiin, jossa selvitettiin poronvasojen kuolleisuutta. Vasojen kaulaan oli asennettu radiolähetin, joka alkoi lähettää signaalia, kun vasa oli ollut liikkumatta 2,5 tuntia. Signaali sai tutkijan suuntaamaan maastoon.

–Ilman radiolähetintä todennäköisesti yksikään raadoista ei olisi löytynyt. Olin usein tilanteessa, jossa tiesin, että lähistöllä on kuollut vasa tai sen jäännökset, mutta siltikään sitä ei meinannut löytyä, Norberg kertoo.

–Etenkin peitteisessä maastossa raadon ohi on helppo kävellä todella läheltä ilman, että sitä huomaa.

Karhu tekee selvää jälkeä

Norbergin mukaan yleisin syy kuolleiden eläinten katoamiseen Suomessa on sama kuin Lankilan poromailla: haaskaeläimet.

Ketut, suurpedot, kotkat ja varislinnut repivät, syövät ja kuljettavat raadon kappaleet nopeasti näkymättömiin.

–Kettujen lisäksi myyrät ja muut pienet eläimet jyrsivät luita. Ne saavat niistä kalsiumia ja fosforia.

Norberg muistuttaakin, että pikaisen katoamisen vuoksi esimerkiksi poronraadoista on syytä ilmoittaa nopeasti.

Haaskaeläinten toimintaa tehostaa se, että ne seuraavat toisiaan. Linnut näkevät kuolleet eläimet ylhäältä, kun taas maalla jolkottajat löytävät ne hajun perusteella. Ensiksi paikalle tullut alkaa häärätä ruhon ympärillä, ja touhu houkuttelee liha-aterian ääreen pian muitakin.

–Korppi on paikalla yleensä ensimmäisenä. Jos korppi ääntelee metsässä, se pitää käydä tarkistamassa, Rauno Lankila toteaa.

Nopeimmin katoamisprosessi etenee silloin, kun eläin kuolee karhun tai susilauman hampaisiin. Nälkäinen karhu saattaa syödä kerralla jopa kokonaisen poronvasan.

–Hirvieläinten kesävasoista ei karhulla jää usein paljon muuta kuin kynnet jäljelle, Lankila havainnollistaa.

Yksittäinen susi pystyy syömään kerralla noin viisi kiloa lihaa. Jos susia on monta, isonkin saaliin ranka alkaa paistaa nopeasti.

Eläin piilottaa saaliin jämät

Silloin kun syötävää jää, moni petoeläin pyrkii peittelemään tai piilottamaan saaliinsa, mikä vaikeuttaa niiden löytämistä.

–Esimerkiksi karhu voi peitellä ja piilottaa saaliinsa sammalten alle, suohon, lähteeseen, joskus puroonkin. Ahmat piilottelevat saaliin osia esimerkiksi kivenkoloihin. Ilves heittelee kissamaiseen tyyliin heiniä tai sammalia saaliin päälle, Harri Norberg kertoo.

Jäännöksistä pystyy usein tekemään päätelmiä eläimen kuolinsyystä. Viimeksi Rauno Lankila löysi poron, jonka hän arvelee kuolleen nälkään viime talvena.

–Se oli pahoin revitty, luita vain oli jäljellä. Luita ei kuitenkaan ollut murjottu poikki, kuten on silloin, kun tappaja on karhu tai ahma.

Raatokärpäset tulevat nopeasti

Raatohavaintoja tehdään niukasti myös sen vuoksi, että sairauden tai loiseläinten uuvuttama, nälkiintynyt tai haavoittunut eläin pyrkii hakeutumaan piiloon. Piilopaikkana voi toimia onkalo, ryteikkö, suojainen paikka puun juurella tai rakennelman alla oleva tila.

–Esimerkiksi kapin uuvuttama ilves voi lopputalvesta hakeutua suojaan rakennusten tai niiden portaiden alle. Sieltä se voi löytyä vasta seuraavana kesänä, kun raato alkaa haista, Harri Norberg kertoo.

Raatojen maastoutumista edesauttaa myös raatokärpästen ja muiden hajottajien toiminta.

–Kesäaikana hajottajaeliöt alkavat toimia jo muutaman vuorokauden kuluessa. Raatokärpäset munivat munansa raatoon, ja ensimmäiset toukat kuoriutuvat jo vuorokauden sisällä. Lämpimällä säällä eläin voi olla jo viikossa liikkuvaa raatokärpäsmassaa.

–Haaskaeläinten ja raatokärpästen toukkien vuoksi raadot painuvat nopeasti maanmyötäisiksi. Silloin niitä on vaikea havaita.

Ilvesten raatoja löytyy harvoin

Lain mukaan löytäjän on ilmoitettava viranomaiselle tiettyjen lajien kuolleista yksilöistä. Esimerkiksi suurpedoista ilmoitus tulee tehdä Suomen riistakeskukselle sekä eläintautitutkimusta tekevälle Ruokavirastolle.

Moni luonnossa liikkuja ei tiedä velvollisuudestaan. Voisikin ajatella, että huomattava osa raatohavainnoista jää tulematta tutkijoiden ja viranomaisten tietoon.

Harri Norberg on optimistisempi.

–Luulen, että suurin osa löydöistä ilmoitetaan. Ihmisillä on luontainen kiinnostus selvittää asiaa ja kertoa havainnoistaan varsinkin, jos on kysymys suurikokoisen eläinlajin yksilöstä. Riistanhoitoyhdistys on usein ensimmäinen, johon otetaan yhteyttä. Saattaapa joku ilmoittaa poliisillekin. Yleensä jokin väylä tiedonkululle löytyy, Norberg arvioi.

Esimerkiksi kuolleista ilveksistä on tehty viime aikoina vuosittain noin 40–50 ilmoitusta. Luvussa eivät ole mukana metsästyksen seurauksena kuolleet yksilöt.

Määrä on Suomen ilvespopulaatioon nähden pieni. Riistakeskuksen väelle se viestii ensi sijassa raatohavaintojen niukkuudesta.

–Saapuneista ilmoituksista suurin osa koskee liikenteessä kuolleita yksilöitä. Huomattava osa muutoin luonnossa kuolleista ilveksistä jää ihmiseltä näkymättömiin.

Ilmoitusvelvollisuus auttaa tutkijoita ja eläinlääkäreitä

Metsästyslain mukaan löytäjän on viipymättä ilmoitettava kuolleena löytyneestä ahmasta, ilveksestä, karhusta, saukosta, sudesta ja metsäpeurasta Suomen riistakeskukselle sekä riistantutkimusta tekevälle Ruokavirastolle.

Niin ikään löytäjän on ilmoitettava kuolleena löytyneestä pyyntiluvanvaraisesta riistaeläimestä. Tällaisia eläimiä ovat euroopanmajava, itämerennorppa, pyyntiluvanvaraiset hirvieläimet sekä joillakin alueilla peltopyy.

–Näistä ilmoitus tulee tehdä paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle sekä alueen metsästysoikeuden haltijalle, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija <u>Harri Norberg</u> kertoo.

Hän neuvoo olemaan ensiksi yhteydessä toimijaan, jonka yhteystiedot ovat helpoimmin saatavissa. Usein se on riistanhoitoyhdistys.

–Riistanhoitoyhdistyksissä tiedetään myös metsästysoikeuden haltija.

Autolla hirvieläimeen, suurpetoon tai villisikaan törmänneen tulee kertoa kuolleesta tai loukkaantuneesta eläimestä poliisille hätänumeroon 112.

–Pyydyksiin hukkuneista hylkeistä tulee ilmoittaa Luonnonvarakeskukselle. Samaan paikkaan voi ilmoittaa myös muista kuolleena löydetyistä hylkeistä.

Kuolleena löydetyistä villisioista ilmoitetaan puolestaan kunnan- tai läänineläinlääkärille, joka tutkii yksilön afrikkalaisen sikaruton varalta. Villisian raadon löytäjälle maksetaan palkkio.

Kunnan- tai läänineläinlääkäriin tulee olla yhteydessä myös silloin, jos löytää vähintään viisi kuollutta vesilintua tai kymmenen kuollutta muuta lintua. Myös isoista petolinnunraadoista on hyvä ilmoittaa eläinlääkärille. Tällöin riittää yksikin yksilö.

Merkittävät kala- ja rapukuolemat tulee ilmoittaa Ely-keskukseen.

–Poroista ei ole ilmoitusvelvollisuutta, mutta on tärkeää ilmoittaa kuolleesta porosta alueen paliskuntaan. Poro on aina jonkun omaisuutta. Monet paliskunnat myös maksavat löytäjälle pienen korvauksen, Harri Norberg kertoo.

<B>Caption 1:<B>

Poromiehelle jokainen poro on arvokas. Luonnossa liikkuessaan Rauno Lankila on tottunut havainnoimaan kuolleista eläimistä kertovia indikaattoreita kuten erityisesti korppeja. "Haavoittunut tai muuten huonokuntoinen eläin hakeutuu usein johonkin vaikeapääsyiseen paikkaan kuolemaan. Sieltä sitä on vaikea löytää", Lankila kertoo. KUVA: Heikki Salmela

<B>Caption 2:<B>

Karhun syömiä hirvenvasoja. Katoamisprosessi etenee nopeimmin, kun raato on jäänyt karhun tai susilauman hampaisiin. KUVA: Harri Norberg / Suomen riistakeskus

<B>Caption 3:<B>

Kesäaikaan isokin hirvieläin voidaan kaluta luurangoksi jopa vain muutamassa päivässä. Kuvassa metsäpeuran jäänteet. KUVA: Ville Viitanen / Luonnonvarakeskuksen tutkimushanke

<B>Caption 4:<B>

Tästä porosta ei ole jäänyt jäljelle muuta kuin reisiluu. KUVA: Heikki Salmela