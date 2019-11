Mielenosoittajien uhka pakotti Postin siirtämään rekrytointitapahtuman pois Helsingin keskustasta – Huonon julkisuuden takia Postilla on pulaa jouluapulaisista

Tupakkaveron tuotto valtiolle on kutistunut – Lintilän mukaan budjettiin on tulossa valtavasti paineita verotulon pienentymistä

Hallitus on kertonut jatkavansa asteittaisia tupakkatuotteiden veronkorotuksia yhteensä 200 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana siten, että korotus on vuosittain 50 miljoonaa euroa. Tupakkavero ei kuitenkaan enää tuota samanlaisia rahavirtoja valtion kassaan kuin aiemmin. Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen kertoo STT:lle, että tammi-lokakuussa tupakkaverolla on kerätty 140 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lue lisää