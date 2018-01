Kari Pulkkinen joi ensimmäiset kännit lapsena jouluaattona: "Tuntui siistiltä ja kivalta ja siltä, että tää on mun juttuni" – raju päihteiden käyttö jatkui vuosia ja oli johtaa itsemurhaan

Nuori mies oli tehnyt ratkaisunsa edellisenä iltana; seuraava päivä tulisi olemaan hänen elämänsä viimeinen. Pää sekaisin viinalla ja opiaateilla, suuri roihu takkaan, pellit kiinni ja se olisi sitten siinä, varma kuolema. Aamulla mies lähti hakemaan viinaa ja istahti juomaan sitä rakkaan rantapuiston penkille, valmistellakseen illan kuolinnäytöstä.

Kari Pulkkinen muistaa aivan hyvin sen jouluaattoillan, kun 12-vuotiaana poikasena meni serkkunsa kanssa isän Koskenkorvapullolle. Vanhemmat olivat viemässä haudoille kynttilöitä.

– Silloin vedettiin ekat kännit.

Pulkkinen huomasi saman tien, että viina on hänen juttunsa.

– Ei se nyt niin hyvältä maistunut, mutta ei pahaltakaan. Tuntui siistiltä ja kivalta ja siltä, että tää on mun juttuni, Pulkkinen kertoo.

Siitä illasta alkaen alkoholia piti saada niin usein kuin mahdollista. Eikä kyseeseen tullut mikään tissuttelu.

– Pönttö juotiin niin sekaisin, kuin ikinä saatiin. Kotibileissä vedettiin pirtua ja niitä viinoja, joita kukakin oli saanut omilta vanhemmiltaan varastettua. Viikkorahat käytettiin kännäämiseen.

Kari Pulkkinen on alkoholisti isän puolelta jo kolmannessa polvessa. Alkoholismiin altistavia geenejä hänelle tulee myös äidin puolelta.

– Äiti on ollut aina rakastava ja huolehtiva ja kun hän haki minua koulupoikana pois kotibileistä, hän saattoi viedä minut suoraan poliisilaitokselle puhaltamaan, varmistaakseen, että sekava tilani johtuu pelkästään alkoholista, eikä huumeista. Äiti myös tarkisteli silloin tällöin taipeitani, etsien piikkien jälkiä. Silloin käytin kuitenkin lähinnä kannabista.

Vaikka äiti oli huolissaan ja yritti tehdä kaikkensa estääkseen poikansa päihteiden käytön, 18-vuotiaana Kari Pulkkisen arkeen astuivat kovat huumeet. Hyvin nopeasti päihteiden käyttö jokapäiväistyi. Juhlapyhiksi pelkät kannabikset ja alkoholi eivät enää riittäneet.

– Taikasientä, ekstaasia, LSD:tä ja amfetamiinia. Vahvat psykedeelit olivat mun lempijuttuja, Pulkkinen kertoilee.

24-vuotiaana Kari Pulkkista kohtasi onnenpotku, kun hän kaatui skeittilaudalla ja mursi jalkapöytänsä.

– Jalan murtuminen oli oikea lottovoitto päihderiippuvaiselle, koska kipua hoidettiin Panacodilla, jota sai hakea apteekista reseptillä. Siitä alkoi välitön opiaattikipulääkekoukku.

Opiaattien myötä Pulkkiselle alkoi tulla sairaalareissuja, välillä syömättömyyden, välillä yliannostusten takia.

Kuin ihmeen kaupalla Kari Pulkkinen sai suoritettua armeijan ja opiskelutkin. IT-alan työssä palvelukoordinaattorina oli mahdollisuus etätöihin ja se sopi hyvin päihderiippuvalle.

– Istuin kotona puhelinpalaverissa, siemailin punaviiniä ja juttelin viisaita. Välillä kävin polttelemassa pilveä.

Muutamia kertoja Pulkkinen sai skarpattua itsensä päihteettömämpään elämään.

– Kun armeijasta päästyäni tapasin tulevan vaimoni, olin puolisen vuotta kuivilla. Kun sitten kuukautta ennen häitämme best man hirtti itsensä, oli hyvä syy taas alkaa juoda. Kun sain tietää, että vaimoni odottaa esikoistamme, otin jälleen itseäni niskasta kiinni, kunnes varpajaisista kierre jäi päälle. Kun tuli uutinen, että saamme toisen lapsen, ryhtiliikettäni kesti muutaman kuukauden, Kari Pulkkinen kertailee.

Kari Pulkkisen ja hänen läheistensä elämä alkoi olla tuskallista – olipa Pulkkinen selvin päin, tai päihtyneenä.

– Kärsin kuivahumalasta, eli siitä valtavasta ahdistuksesta ja masennuksesta, jota selvin päin oleminen aiheutti.

Pulkkisen käyttäytymiseen haettiin selitystä myös psykiatriasta.

– Mielialalääkkeiden myötä pääni meni täysin sekaisin ja minusta tuli aggressiivinen. Aloin riehua kotona. Heittelin tavaroita ja pahoinpitelin vaimoani. Löin ja kuristin. Silloin meistä tuli lastensuojelun asiakkaita.

Puutteellisen todellisuudentajun takia Pulkkinen ei itse huomannut käytöksensä olevan sopimatonta.

– Kun on sekaisin, ei pysty hallitsemaan itseään, eikä omia voimiaan. Alkoholisti on aina omasta mielestään uhri, jota maailma on kohdellut kaltoin.

Lopulta Pulkkisen vaimo lähti lasten kanssa pois kotoa.

– Hän meni asumaan äitini luokse. Kuulin vasta jälkeenpäin, että viimeiset kaksi viikkoa kotona hän oli nukkunut hiuslakkapullo tyynyn alla. Hän oli pelännyt, että joku yö otan hänet hengiltä.

Kaksi viikkoa Kari Pulkkinen ryyppäsi ja rellesti kotona yksin.

– Äiti kävi välillä katsomassa, olenko vielä hengissä. Yhtenä iltana hän piilotti minulta jaloviinapullon ja kaatoi toisen viemäristä alas. Siinä vaiheessa kaivoin puukon esille, otin äitiä niskasta kiinni ja talutin hänet pihamaalle. Meidän ulko-ovenpielessä oli tarra, jossa luki, että militaristeilta pääsy kielletty. Alleviivasin puukolla sitä tekstiä ja huusin äidille, että näetkö mitä tässä lukee. Minun mielestäni hän oli militaristi, koska hän yritti saada minut näkemään, mitä minulla on vaakakupissa. En tullut siitäkään järkiini.

Viitisen vuotta itsemurha oli tullut Kari Pulkkisen mieleen säännöllisen epäsäännöllisesti.

– Kun krapuloissaan tuntuu, että koko maailma on sinua vastaan tai kun valvoo aamuyön pikkutunteja ryypiskellen viinaa ja pyöriskellen itsesäälissä, ne ovat sellaisia hetkiä, jolloin itsemurhaa tulee mietittyä.

Eräänä iltana Pulkkinen päätti, että seuraavana päivänä hän ottaa itsensä hengiltä.

– Tulin siihen tulokseen, että sytytän takkaan sellaisen roihun, ettei mitään rajaa ja sitten laitan pellit kiinni ja kun kämppä täyttyy häkään, kuolen siihen. Sitä ennen olin ajatellut käyttää opiaatteja ja juoda itseni vahvaan humalaan, etten varmasti sitten enää herää.

Seuraavana aamuna Tuusulassa asuva Pulkkinen lähti hakemaan viinaa kaupasta ja opiaatteja kylältä.

– Lempipuistossani, Rantapuistossa, Järvenpäässä istuin penkillä ja join pulloani, murehtien, kuinka paska maailma on.

Siinä Rantapuistossa Pulkkisen puheille asteli vanha pariskunta kysymään tietä Ainolaan, Jean Sibeliuksen kotimuseoon.

– Neuvoin heille reitin Ainolaan.

Vanha pariskunta huomasi, että nuoren miehen asiat eivät ole kunnossa.

– He rupesivat juttelemaan minulle ja kyselemään asioita. Siinä kohtaa murruin täysin. En kertonut heille, että aion tappaa itseni sinä päivänä, mutta kerroin, että ei mene hyvin ja mikä on tilanne kotona.

Pariskunta kuunteli Pulkkisen puheita murheissaan ja toivoi kovasti, että nuori mies saisi asiansa järjestykseen.

– Silloin näin itseni ja vaimoni siinä pariskunnassa. Olin ikään kuin risteyskohdassa. Tiesin, että elämäni tulee päättymään hyvin pian. Että päihteillä ei ollut minulle enää mitään annettavaa. Tai sitten voisin yrittää, että minulla ja vaimollanikin voisi olla tulevaisuudessa jotain sellaista, jota sillä vanhalla parilla oli.

Kun pariskunta lähti pois paikalta, Pulkkinen tarttui puhelimeen.

– Soitin äidille ja vaimolle ja siskolle ja kavereille ja kerroin, että nyt tarvitsen apua. Kerroin, että olen valmis lähtemään hoitoon.

Rantapuiston penkiltä Pulkkisen oli ensin lähdettävä käymään tiputuksessa terveyskeskuksessa, mutta heti sieltä käsin hän meni vaimonsa kanssa päihdehoitajan puheille.

– Olin käynyt hänen luonaan pariin otteeseen ja vihasin häntä, koska hän oli koko ajan nähnyt lävitseni ja laittanut minut katsomaan peiliin. Lakki kourassa menin hänen puheilleen. Hän siellä myhäili tyytyväisyyttään ja sanoi odottaneensakin jo tätä päivää. Tavallaan minua otti päästä valtavasti, mutta tavallaan olin onnellinen, että hän ei ollut menettänyt toivoansa minun suhteen, vaan oli nähnyt, että voisin ehkä raitistua jonain päivänä. Siitä olen hänelle äärimmäisen kiitollinen tänä päivänä.

Päihdehoitaja kirjoitti Kari Pulkkiselle maksusitoumuksen Lapualle Minnessota-Hoitoon. Elettiin syksyä 2015.

– Hän sanoi vain, että siellä ne osaavat ampua sut alas, Kari Pulkkinen nauraa.

– Lapualta löysin raittiuden, Pulkkinen huokaa onnellisena.

Jaa että mitäkö Pulkkinen tätä nykyä touhuaa. No hän on juuri ostanut talon Lapualta. Vanhan talon, jota on mukava ryhtyä yhdessä Jessi-vaimon kanssa remppaamaan. Mutta vaimo ei pääse muuttamaan pikkutyttöjen kanssa Lapualle vielä muutamaan viikkoon, koska perheeseen on aivan koht'sillään syntymässä kolmas lapsi. Pulkkinen itse työskentelee Minnessota-Hoidossa, jossa hänet perehdytetään työn ohella päihdeterapeutiksi.

– Elämässäni on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Koko elämä on ihmeellistä. Olimme juuri viime viikonloppuna tyttöjen kanssa uimassa kolmestaan, kun Jessi ei enää raskaudeltaan pääse liikkumaan. Uimahallissakin saatoin vain ihmetellä ja ihastella, että nuo pienet tytöt eivät osaa vielä uida ja ne ovat täällä uima-altaassa minun kanssani luottaen täysin siihen, että minä pidän heistä huolta.