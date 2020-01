Kolumni: Pormestari tahtoo 2020-luvulle yksituumaisuutta

Yli 100-vuotias kotimaamme on rakennettu yhteistuumin. Vaikeita aikoja on kohdattu ja isoja päätöksiä tehty niin pula-aikoina kuin lamassa. Kuntiemme ja koko maamme menestystä ei olisi ollut mahdollista saavuttaa ilman yhteistä tahtotilaa. On haluttu sopia. On haluttu tehdä. On haluttu saavuttaa. Lue lisää