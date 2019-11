Kolumni: Kani nimeltä Luca

Nimistöintoilijana seuraan aktiivisesti syntyneiden ja kastettujen palstoja. Sieltä näkee, minkä nimisiä sisaruksia vastasyntyneellä on tai mikä nimi lapselle on mahdollisesti kasteen yhteydessä annettu. Palsta on suosikkejani, vaikka siellä ei kaikkia nimensaajia mainitakaan. Silti pienikin katsaus uuteen etunimistöön on kiinnostava. Lue lisää