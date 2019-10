Kolumni: Olin kiusattu ja kiusaaja - en tiedä, miten olisi käynyt ilman aikuisten tukea

Viime viikkoina koulukiusaaminen on noussut jälleen otsikoihin. Myös Yhteiskoulu, eli oma työpaikkanikin on nostettu voimakkaasti esiin. Somessa kielenkantoja on ilmaistu suuntaan jos toiseen, aidosti osallistuen mutta myös räikeän asiattomasti sivaltaen. Lue lisää