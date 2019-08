Kolumni: Energiaturpeelle järkevä linjaus

Politiikan syksy on alkanut. Energiaturve on myös noussut esille budjettikeskusteluissa. Ulostulojen seurauksena moni kokoomuslainenkin on kysellyt, mikä on kokoomuksen linja energiapolitiikassa. Kevään eduskuntavaalien alla puolue määritteli tavoitteitaan energiapolitiikassa. Olemme matkalla kohti hiilineutraalia Suomea. Tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista, mutta meidän on pidettävä samalla huolta huoltovarmuudesta, työpaikoista ja järkevästä taloudenpidosta. Lue lisää