Kolumni: Vaasan vaalipiiri on hävettävän tasa-arvoton

On historiallista ja hienoa, että eduskuntaan valittiin ensi kertaa melkein yhtä paljon naisia kuin miehiä, 93 naista. Sen sijaan on häpeällistä, että oman vaalipiirimme 16 kansanedustajasta vain kolme on naisia. Lue lisää