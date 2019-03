Kolumni: Kiinnostaako Putous enää – ensimmäisen jakson perusteella vain yksi hahmo huvitti oikeasti

Suomalaisformaatti Putous on ollut supersuosittu ja yhdistänyt perheitä lauantai-iltaisin television ääreen. Parhaimmista sketsihahmoista on tullut tietylle ikäryhmälle sukupolvikokemus. Koulujen käytävillä on esitetty niin Munamiestä kuin Leena Hefneriäkin. Lue lisää