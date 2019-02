Kolumni: Tee kuten Hyacinth tekisi, pienillä ilmastoteoilla saa arvostusta

Jokaisessa asuu pieni Hyacinth Bucket. Pokka pitää -sarjan ihana rouva on niin rakastettava, koska hän haluaa antaa itsestään hieman paremman kuvan kuin todellisuudessa onkaan. Se on juuri sitä, mitä tapahtuu, kun matkailija tekee ensin suuripäästöisen kaukolennon ja sitten kieltäytyy kotona ottamasta mehupilliä, koska sehän on muovia. Lue lisää