Kolumni: Merkillisen ristiriidan Etelä-Pohjanmaa

Koulutustaso on yksi tärkeimmistä mittareista kun vertaillaan alueiden menestymistä. Korkea koulutustaso ja -aste korreloivat poikkeuksetta taloudellisen ja henkisen menestyksen kanssa. Ne luovat tulevaisuudenuskoa ja ruokkivat positiivista kehitystä.

Huonot uutiset: Etelä-Pohjanmaalla (E-P) väestön koulutustaso on maan neljänneksi alhaisin. Se on erittäin huono sijoitus. Tilastokeskuksen koulutustasoindeksin mukaan aluettamme matalampi koulutustaso on vain Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Maistereita ja tohtorin tutkinnon suorittaneita on E-P:lla vähiten koko maassa.

Hyvät uutiset: Alhaisesta koulutustasosta huolimatta E-P menestyy monilla muilla mittareilla mitattuna hämmästyttävän hyvin: Maakunnassa on Manner-Suomen korkein työllisyysaste ja alhaisin työttömyysaste. Seinäjoki pärjää kasvukeskusvertailuissa poikkeuksetta aina erinomaisesti.

Kun 1990-luvun loppupuolella paluumuutimme puolison kanssa opiskelukaupungistamme Helsingistä Seinäjoelle, alhainen koulutustaso pisti silmään ja itsetuntoonkin: miksi muuttaa alueelle, jonka koulutustaso oli maan alhaisimpia? Onneksi yksilöt eivät ole tilastojen vankeja. Saimme molemmat täältä koulutusta vastaavaa työtä ja sitä on riittänyt.

Maakunnan koulutustaso on kuitenkin noussut vain hitaasti, vaan ei varmasti, ja on yhä luokattoman matala. Oman yliopiston puute on kehityskulun syistä se ilmeisin. Maatalous-, pienteollisuus- ja yrittäjyysvaltaisuus vaikuttavat nekin siihen, ettei koulutustaso ole korkeampi. Tässä tilanteessa maakunnan oman korkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Seamk) merkitys on valtavan suuri.

Ammattikorkeakoulusta huolimatta nuorten aikuisten koulutustaso on laskenut E-P:lla maakunnista kolmanneksi eniten vuodesta 2010. Samana ajanjaksona korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä on vähentynyt yli 900 hengellä. (Ilkka 17.11.)

Vuonna 2019 maan toiseksi vähiten korkeakoulupaikan vastaanottaneita nuoria oli E-P:lla. Korkeakoulujen aloituspaikkoja oli niin ikään vuonna 2019 vähiten Suomen maakunnista juuri täällä meillä. (Ilkka 17.11.)

Kehityskulkuja ei selitä umpimielisyys tai koulutuksenvastaisuus. Maakuntaliiton kehittämissuunnittelija Miika Laurilan mukaan hallitusten tekemät koulutusleikkaukset ovat tehneet erittäin vaikeasti paikattavan loven. Seamk:n aloituspaikkoja on vähennetty vuosikymmenen alussa sadalla, ja rahoituksesta on leikattu vuosina 2010–2019 kuusi miljoonaa euroa eli noin viidenneksen. Se on valtava summa ja valtavia ovat vaikutuksetkin.

E-P:n sijoitus koulutustason indeksivertailussa olisi ilman viime vuosina tehtyjä koulutusleikkauksia parempi. Leikkauksia ei yksinkertaisesti enää saa tulla. Seamk:n vararehtori Elina Varamäellä on lisäksi vakava huoli siitä, että tänne korkeakouluopintoihin pyrkiviä ulkomaalaisia jää Maahanmuuttoviraston hitauden vuoksi jonoihin (Ilkka 13.11.). Kun he eivät koskaan pääse Seinäjoelle, saamatta jää paitsi kansainvälinen opiskelija-aines myös lukukausimaksut. Tilanne on erittäin turhauttava myös koulutustilastojen valossa. Tulijoille on näytettävä vihreää valoa.

Pia Hunnakko