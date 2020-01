Lukijoilta: Yrittäjäystävällinen punamultahallitus on täyttä satua

Keskustan edustaryhmän pohjalainen puheenjohtaja Antti Kurvinen lohkaisee Suomenmaan haastattelussa (18.1.) oikein kovan luokan vitsin. Haastattelussaan hän väittää, ettei kokoomus olisi pystynyt hallituksessa puolustamaan yrittäjiä samaan tapaan kuin keskusta. Hallituksen eduksi voidaan kyllä laskea haastattelussa mainitut rekrytointituet, tuplapoistot ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen sivukulujen helpottaminen.

Kurvinen jättää kuitenkin mainitsematta yrittäjille haitalliset päätökset, esimerkkinä kotitalousvähennyksen leikkaus, jonka vaikutukset yrittäjille ja työllisyyteen ovat väistämättä negatiiviset.

Hallituksen ajamassa politiikassa on perustavanlaatuinen ongelma, joka on myös yrityksille haitallista. Hallituksen harjoittama talous- ja työllisyyspolitiikka on täysin hiekalle rakennettu ja odottaa sortumista.

Tavoitteet ovat korkealla, mutta velkaa otetaan vimmatusti niin sanottuun elvyttämiseen jo ennen talouden taantumista. Hallituksen tulisi tuhlailun sijaan esittää heti aidosti vaikuttavia uusia työllisyystoimia kasvojensa ja talouden pelastamiseksi.

Tiedotustilaisuudet asioiden etenemisestä aikataulussa ei auta yhtään ketään töihin.

Kun puheenjohtaja Kurvinen kyseenalaisti kokoomuksen kyvyn puolustaa yrittäjiä, saaneen muistuttaa muutamasta kokoomuksen saavutuksesta tavallisten yrittäjien eduksi viime vuosikymmeneltä. Kokoomus on ajanut läpi mm. kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen, koeajan pidentämisen neljästä kuuteen kuukauteen, yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistettiin 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus ja yhteisövero laskettiin 20 prosenttiin.

Yrittäjät myös luottavat kokoomukseen muita puolueita enemmän. Viimeisimmän aiheesta kertovan gallupin (Kantar TNS lokakuu 2019) mukaan 36 prosenttia yrittäjistä äänestäisi kokoomusta, kun sen sijaan keskustaan luotti vain 10 prosenttia vastanneista.

Keskustalla on nyt näytön paikka. Toivottavasti he voivat hallituksessa puolustaa yrittäjiä ja saada vaikuttavia työllisyystoimia kokoon. Näillä teoilla ei kuitenkaan vielä ole aihetta minkäänlaiseen rehentelyyn.

Jesse Luhtala

puheenjohtaja

Pohjanmaan Kokoomus