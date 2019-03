Lukijoilta: Yksi unohtui lastenhoitojutusta

Ilkka-lehti esitteli 1.3. kiinnostavasti MLL:n Seinäjoen toimintaa. Jutun monipuolisuutta lisäsi vielä se, että siinä tuotiin esille myös se arvokas lapsi- ja perhetyö, jota tehdään eri seurakunnissa.

Seurakuntien joukosta oli kuitenkin unohtunut pois Seinäjoen Vapaaseurakunta, joka toimii Konferenssikeskus Valkeassa. Siellä jumalanpalvelusten aikana pienet lapset voivat mennä pyhäkouluun ja isommat varkkeihin (11–14-vuotiaat). Muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille tarjoaa perjantaina aamupäivisin perhekerho, joka toinen perjantai-ilta kokoaa 11–14-vuotiaita varkki-ikäisiä otsikolla ”180” (astetta), ja joka toinen lauantai on maksuton Valkean perhemuskari. Neljä kertaa vuodessa vapaaseurakunta ja helluntaiseurakunta järjestävät yhteistyönä koko illan Kids Mix -tapahtuman 7–14-vuotiaille. Seurakunnassa on myös vilkasta partiotoimintaa: tällä hetkellä ryhmiä on 6.

Anne Pihlajamäki

Seinäjoki