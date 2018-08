Lukijoilta: Yhdessä etiäpäin

Liian harvoin tulee annettua kiitosta hyvästä työstä ja onnistumisista, on paljon helpompi huomauttaa toisten virheistä ja epäonnesta. Varsinkin jälkiviisaus on mahtava laji, siinä saa mahdollisuuden kertoa kuinka itse on ollut oikeassa ja muut väärässä. Myönnän itsekin siihen aika ajoin lankeavani.

Nyt on kuitenkin paikka sanoa kiitos ja toivoa myös jatkossa toimijoille ja päättäjille viisautta johtaa tätä Seinäjoki-nimistä junaa kohti menestystä.

Koko Suomi on elänyt runsaan vuoden ajan todellista nousukautta. Seinäjoella ja laajemmin Etelä-Pohjanmaan alueella tästä noususta on osattu ottaa kaikki hyöty irti. Etelä-Pohjanmaan työttömyys on maan alhaisinta ja samaten Seinäjoen työttömyys on matalinta 21 suurimman kaupungin joukossa.

Näistä mahtavista luvuista tietenkin isoin kiitos kuuluu yrityksille ja yrittäjille, jotka ovat palkanneet uusia työntekijöitä. Haluan erityisesti kiittää Seinäjoen ammattikorkeakoulua ja Into Seinäjokea, jotka tekevät paljon näkymätöntä työtä alueen elinvoimaisuuden eteen.

Ei ole vain sattumaa, että Seinäjoen seutu kehittyy voimakkaasti ja alueelle löytää uusia osaajia. Tämän kehityksen eteen on tehty jo vuosia paljon työtä, jota epäonnistumisten ei olla annettu lannistaa eikä onnistumisten ole annettu muodostaa kehityksen pysäyttävää hyvää oloa.

Ettei kaikki olisi vain ruusuilla tanssimista on toivottava, että jatkossa myös koko maakunnan toimijat löytävät yhteisen sävelen, jossa Etelä-Pohjanmaasta luodaan Suomen osaamisen ja viennin veturi.

Karri Kallio

Elinvoimalautakunnan varapuheenjohtaja

Seinäjoki