Lukijoilta: YEL-eläkkeestä

Satuin tässä vilkaisemaan kännykkääni, ja sieltä silmiini osui kovastikin ihmettelevä kirjoitus, miksi YEL on ensimmäinen asia mistä pieni yrittäjä säästää.

Minä pienen yrittäjän hommia tehneenä satun asiasta jotain tietämäänkin. Kun menee hyvin, ei ole ongelmia löytää se raha siihen YELiinkin. Mutta yrittäjällä ei aina mene hyvin, voi olla että rahaa on niukin naukin välttämättömään eikä aina siihenkään. Kun veroja ja veroluonteisia maksuja, kuten YELkin on, on 70–75 % tuloista, alkaa väkisinkin tulla mieleen, että miksi ihmeessä maksan tätä YELiä, kun en koskaan edes ehdi siitä tällä menolla nauttia. Kuolen joko nälkään tai vanhuudenheikkouteen työpaikalla.

Pidän nykyistä YEL-järjestelmää erittäin jäykkänä, huonotehoisena ja epäluotettavana enkä todellakaan pidä sitä sellaisena, että sitä viitsisi maksaa, jos ei ole pakko. Alimmalla rajalla maksettava 185 euroa tyhjästä per kuukausi on tiukoissa oloissa todella paljon. Tämä siis, jos vuositulosi on pienimmän rajan mukaan laskettu. Ja mitä hyödyn tuosta? Vuositasolla 1,5–1,7 % tuosta maksusta omaan eläkkeeseeni?

Lasketaanpa reilulla 2 %:n summalla, saamme peräti 3,70 e/kk siitä itsellemme eläkettä. Ja totuus on siis tuosta pienempi. Jos maksat 40 vuotta 185 euroa/kk, maksat 88 800 euroa sisään. Siitä jää siis karkeasti vajaa pari tonnia eläkettä jaettavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Hiphei. Toki jätin tässä huomioimatta korkoa korolle -efektin, mutta muistaa pitää myös se, että inflaatio syö rahan arvon. Toisin sanoen maksat tyhjästä.

Toki tuossa mainittiin, että sairaspäivärahat yms. menevät tuon mukaan.

Joo, jos maksat tarpeeksi. Mutta jos meinaat, että saat kunnon sairaspäivärahan, saat todella maksaa itsesi kipeäksi. Pienellä yrittäjällä ei ole todellakaan varaa tunkea mustaan aukkoon rahaa, varsinkaan, kun verenimijöitä riittää joka suunnassa. Meillä ei ole varastot sitä varten, että niissä säilötään rahaa. Välillä tekee oikein pahaa kun miettii, kuinka paljon huijareita riittää esimerkiksi nettinäkyvyyspuolella. Tuoreessa muistissa on esimerkiksi Directa.

Korjatkaa, jos olen väärässä. YEL tällaisenaan on todellakin lähinnä raskas painolasti, joka vie halun yrittää ja saada pienen yrityksen kasvamaan. Nykyiset todella isot yritykset ovat pääosin aloittaneet silloin, kun verojen ja veroluontoisten maksujen kuorma on ollut kevyempi. Tai sitten päätoimipaikka ”on” ulkomailla.

Onneksi olen nykyisellään pääasiallisesti palkkatyössä.

Pekka Takala

Ilmajoki