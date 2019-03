Lukijoilta: Viranomaistoiminta vs. asiantuntijalausunnot

Suomeen on pesiytynyt mielensäpahoittajien klaani. He närkästyvät suunnattomasti aina, kun kyse on viranomaisten toimenpiteistä jotakin vähemmistöryhmää kohtaan.

Helsingin Sanomat nosti tikun nokkaan tulliviranomaisten toiminnan jalkapalloseuran rantauduttua Vaasan satamaan. Tulliviranomaiset olivat etsineet matkustajien joukosta henkilöä, jonka nimi viittasi siihen, että hän oli mahdollisesti tavallista pohjoismaalaista tummempi ja koska tuntomerkkinä oli näinkin selkeä asia, viranomainen pystyi rajaamaan haun tummaihoisiin.

Kun itse aloitin poliisihommat Vaasassa 90-luvun alussa, meillä oli tapana olla laivaa vastassa satamassa. Mikäli tuli tieto maahan saapuvasta henkilöstä, joka täytyi pysäyttää tarkastusta varten, emme ottaneet koko laivasta purkautuvaa massaa henkilöllisyyden tarkastamista varten vaan juuri sen pitkäpartaisen, punatukkaisen, keltatakkisen, kaljupäisen, tatuoidun, aasialaisen näköisen, afrikkalaisen näköisen tai puujalkaisen henkilön. Jos ennakkotietoon istui useampi maahan tuleva, heidät kaikki otettiin sivuun.

Nykyään ei sellainen menettely kerta kaikkiaan sovi.

Helsingin Sanomat pyysi yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiää arvioimaan tapausta mahdollisen etnisen profiloinnin näkökulmasta. Pimiä oli tutustunut tapaukseen vain mediassa julkaistujen juttujen avulla. Hän ei vaivautunut ottamaan selvää tulliviranomaisilta toimintaan johtaneista syistä vaan antoi suoralta kädeltä lausuman: ”Tullin toiminta herättää kummastusta ja minulle herää epäilys, että kyseisestä henkilöstä oli annettu tuntomerkkinä vain ihonväri, sillä tulli pysäytti kaikki tummaihoiset miehet.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on henkilö, joka on ”yksinvaltias” Suomessa. Hänen puoleensa käännytään heti, kun epäillään että yhdenvertaisuutta on rikottu. Pimiä jatkaa: ”Jos kyseessä olisi ollut valkoihoinen henkilö, jolla on vaikka vaalea tukka, niin olisivatko tullimiehet todellakin pysäyttäneet kaikki vaaleatukkaiset, valkoihoiset henkilöt.” Vastaus kuuluu: Olisi. Ei kai silloin mustatukkaisia pysäytetä jos blondeja etsitään?

Yliopistoväen puoleen on käännytty aina, kun lehtimies on tarvinnut samanhenkistä, lukeneempaa lähdettä. Löytyi Himanen, joka tekee väitöskirjaa ulkomaalaisvalvonnasta. Hän komppaa Pimiää: ”Tullin selvityksestä ei selviä, miksi joukkueen valkoisia pelaajia on kohdeltu eri tavalla. Pelkkä kohdehenkilön olemassaolo ei tee viranomaisten toiminnasta hyväksyttävää.”

Onneksi hän jatkaa: ”Pysäytettyjen pelaajien on mahdollista kannella tapauksesta yhdenvertaisuusvaltuutetulle, oikeusasiamiehelle, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tai tehdä siitä rikosilmoitus.” Löytyisikö vielä joku muukin taho, joka voisi tutkia tämän?

Nyt vaaditaan laajalla rintamalla poliiseille lisäresursseja, mutta tulliinhan sitä väkeä vasta tarvitaankin, kun kaikki lennot ja laivat, missä on epäilty tulossa, täytyy käydä läpi henkilö henkilöltä. Kuinka vaikeaksi kenttätyö tehdäänkään, kun etsittävien ulkoisista piirteistä ei saa sanoa enää halaistua sanaa?

Mikähän se mies sitten olikaan, ketä etsittiin? Se jäi tässä ihan pimentoon ja myös se, mitä hän oli tulossa Suomeen tekemään. Median mielenkiinto kohdistuu tarkastettuihin, eikä siihen, että miltä viranomaistoiminta kansalaisia tässä onnistuneesti suojasi. Eiköhän vedetä herneet nenään siitäkin, että tulijan sukupuoli tuotiin noin surutta esiin.

Tulee mieleen reissu Marokkoon takavuosina. Etenimme tulliviranomaisia kohti. Vuoroni tuli ja henkilöllisyyteni tarkastamiseen ei riittänytkään yksi virkailija vaan takahuoneesta riensi yhä enemmän virkamiehiä. Henkilöllisyyteni tuli tarkastettua vaikka pelkäsin, että joudun vielä riisumaan alasti, kaiken kansan nähden. En tiedä olinko blondina jonossa jotenkin erilainen, vai olivatko marokkolaiset virkamiehet katsoneet liikaa amerikkalaisia elokuvia, joissa blondi laitetaan aina roistoksi.

Oli niin tai näin, viranomaiset hoitivat virkatehtävänsä kunnialla – silläkin kertaa.

Anne Rintamäki (kesk.)

eduskuntavaaliehdokas

poliisi, yrittäjä

Vaasa