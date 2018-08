Lukijoilta: Viljan hintaan kaivattu korotus

Lukijoilta: Suru ei ole sairaus – mutta suru voi tehdä työkyvyttömäksi

Kotisaattohoidossa oleva mies saapuu palliatiivisen poliklinikan vastaanotolle aikuisen tyttärensä saattamana. Syöpäsairaus on pitkälle edennyt eikä sen kulkuun ole enää nykyaikaisen lääketieteen keinoin mahdollista vaikuttaa. Sairaus on aikaansaanut monia hankalia oireita, jonka vuoksi elämänlaatu ja arkinen toimintakyky ovat heikentyneet. Kotisairaalassa kivut ja pahoinvointi on saatu hallintaan lääkehoidolla, mutta vatsaonteloon kertynyttä nestettä poistetaan potilaan olon helpottamiseksi. Lue lisää