Lukijoilta: Vihreillä meni överiksi

Vihreitä on totuttu pitämään somepolitikoinnin taitajina. Politiikan tilanteisiin tviitataan nopeasti ajankohtaiset kommentit. Moni muu puolue on myöhästynyt ratkaisevat minuutit kommenteissaan ja nokkela vihreä poliitikko on saanut tarpeellista julkisuutta ja puolue kai kannatustakin.

Kilpajuoksu kommentoinnissa on johtanut nyt valitettavasti siihen, että vihreillä on mennyt överiksi. Puolueen eturivin poliitikot kriisiytyvät somessa muutamassa sekunnissa tarkistamatta kunnolla asioita.

Kesäkuussa oltiin täysin sekaisin someen lykätystä pöllönpoikasesta eikä kyseenalaistettu asioiden todenperäisyyttä. Viime viikon palautuslentogatessa taas ollaan oltu salaman nopeasti sitä mieltä, että viranomaisten toimintaa pitää saada häiritä jos itselle on tullut paha mieli.

Todella vastuutonta toimintaa. Valtakunnan tason päättäjiltä odottaisi viileää harkintaa. Edessä voi olla kansakunnan kannalta todellisiakin tilanteita. Siinä ei sitten auta, jos vihreä kansanedustaja on someraivon vallassa hakkaamassa kirjaimia koneeseensa.

Vihreiltä on homma karkaamassa käsistä. Puolueen viestintäyksikkö voisi aloittaa tilanteen korjaamisen julistamalla poliitikoilleen nyt viikon someloman.

Janne Sankelo

kokoomus

Kauhava