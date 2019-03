Lukijoilta: Vihreiden arvioista

Jokin aika sitten yleisönosastossa oli loistava kirjoitus Henna Mantereelta, kuinka eläinperäinen turkki on kaikista ympäristöystävällisin ja kestää pesemättä 30 vuotta! Ja jälleen hyvä todistus siitä, kuinka monet vihreiden ja vasemmiston ajamista asioista ovat loppujen lopuksi päälaellaan.

Kuinka monta pesuainepurkkia ja montako grammaa mikromuovia ja muuta ympäristölle haitallista ainetta joutuu luontoon 30 vuoden aikana keinokuitu- ja puuvillavaatteista ja mikä CO2-jalanjälki niistä tuleekaan!

Energiawende Saksassa sai suuria otsikoita ja hurraahuutoja kun ydinvoimakin sieltä lopetetaan. Mutta mikä on tulos? Saksa polttaa ennätysmäärän ruskohiiltä, jonka kaivamisen takia ihmiset joutuvat muuttamaan kotikylistään ja kaupungeistaan.

80-luvulla Ranska rakensi ydinvoimaloita ja tuolloin CO2-päästöt olivat molemmissa maissa samalla tasolla. Ranskassa ne putosivat ydinvoimaloiden ansioista puoleen, mutta Saksassa ne ovat edelleen samalla tasolla. Todellinen energiawende!

Nyt halutaan rajoittaa Suomen metsien hakkuita ja hiilinieluun vedotaan asiassa. Tsekin ja Saksan rajaseudulla näin on menetelty ja siellä vanhoihin metsiin on iskenyt tuhohyönteisten armeija ja satoja neliökilometrejä metsää on kuivunut pystyyn, hiilensidonta 0.

Samoin käy pian Suomen metsien, jos niitä vain säästetään tuhohyönteisille ja lahottajasienille. Sen sijaan kun puu käytetään rakentamiseen ja kestävien kalusteiden tekoon, hiili sitoutuu jopa sadoiksi vuosiksi ja uusi metsä on sitonut moninkertaisesti käytetyn puuston sisältämän hiilen.

Talvivaara olisi vihreiden mielestä pitänyt sulkea, lähes ainoa suomalaisomisteinen kaivos. Nyt se tuottaa ja antaa työtä kainuulaisille.

Pekka Haavisto oli yksi Caruna-kaupan päättäjistä, häpeällinen kansallisomaisuuden myynti ulkomaille ja voittorahat taas ulkomaalisten kirstuun. Infraa ei pitäisi koskaan myydä ulkomaille!

Plussaakin vihreät ovat toki saaneet aikaan. Kun 80-luvulla peloteltiin, että Euroopan metsät ovat kuolleet 2000-luvulle tultaessa rikkipäästöihin, niin nyt ne kasvavat kovimpaan tahtiin kuin koskaan. NOx-polttimet ja rikinpoistolaitokset voimalaitoksissa estivät saastumisen ja niistä saadaan hyödyllistä kipsiä.

Kaiken kaikkiaan ihmisten luulot ja ennustukset menevät lähes aina pieleen. Ennen kuin olemme sellaisessa kiertotaloudessa, mitä puhdas luonto edustaa, on siihen pitkä matka. Toivottavasti supertietokoneet aikanaan pystyvät ennakoimaan myös pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavat asiat ja estävät meidän innokkaimmat ja haitalliset ”edistysaskeleemme” edes pääsemästä toteutukseen.

Siihen saakka emme voi sanoa kuin Jumala luomistyöstään: ”Ja minä näin, että kaikki oli hyvää.”

Kari Lahti

Kauhajoki