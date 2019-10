Lukijoilta: Vielä Alavuden maitokannukaupasta

Alavuden kaupungin tekemästä Arabian maitokannukaupasta on uutisoitu hiukan negatiiviseen sävyyn, kun monet ovat pitäneet 180 000 euron kauppahintaa liian korkeana. Korkealta se toki äkkiä ajateltuna kuulostaakin mutta kaikki on suhteellista, ja täytyyhän iltapäivälehdillä ja muulla medialla olla koko ajan jotakin kirjoitettavaa. Oli kuitenkin hienoa, että maanantain Ilkka-lehdessä annettiin puheenvuoro myös itse kannujen keräilijälle.

Tuon esiin myös oman näkökulmani tavallisena veronmaksajana. Harrastan itsekin keräilyä, tosin maitokannuja en ole koskaan kerännyt. Nythän on hyvä muistaa se että kannujen ostohinta on noin 18 euroa yhtä alavutelaista kohti eli asiaa on ehkä paisuteltu mittasuhteisiin verrattuna hiukan liikaakin.

Paikallisilla Facebook-sivustoillakin on asiasta väännetty puolesta ja vastaan. Joku siellä kirjoittikin vertauksen jota tässä lainaan: ”Pieniä ovat silakat joulukaloiksi”. Sehän pitää täysin paikkansa, koska kaupungin kokonaisbudjettiin verrattuna raha ei ole kovin suuri ja kaupungilla on jatkuvasti suurempiakin joko kertaluonteisia tai jatkuvia menoeriä, jotka ovat paljon vähemmän julkisuudessa ja joiden hyödyllisyydestä voidaan usein olla monta eri mieltä.

Kaupungillehan ennustetaan tulevan tänä vuonna 1,1 miljoonan euron alijäämää. Koska verotulokertymä väheni myös toista miljoonaa euroa vuodessa, niin se suurelta osin selittää tuon alijäämän. Toki kaupungilla on taloudellisia haasteita ja rahantarvetta on moneen muuhunkin, mutta toisaalta näissä maitokannuissa on myös mahdollisuuksia matkailullisesti yms., kunhan vain niihin osataan asennoitua positiivisesti.

Tunnen kannujen keräilijän vuosikymmenien ajalta ja hän on tehnyt todella arvokasta työtä paikallishistorian tallentajana keräämällä paljon monenlaista muutakin sellaista, mikä muuten olisi jäänyt tallentamatta.

Sehän on toki aivan ymmärrettävää, että kaikkia eivät maitokannut ja muut vanhat esineet kiinnosta mutta toivoisin silti arvostusta hänen työlleen kun tässä sentään on vuosikymmenien keräilyn tuloksista kysymys.

Kannujen arvoa on tosiaankin mahdotonta määritellä, koska siinä on paljon kannuja joita ei juuri muualla ole, ainakaan näin hyväkuntoisina. Kaksi asiantuntijaa on antanut kannuista hinta-arvioita ja ainakin niistä toinen on mielestäni pahasti alakanttiin jo siinäkin mielessä, että hän ei ole edes kannuja nähnyt. Pyydetäänhän esimerkiksi uusista muumimukeistakin usein moninkertaista kappalehintaa.

Kannukauppapäätöshän oli täysin lainvoimainen ja yksimielinen sekä kaupunginvaltuustossa että -hallituksessa. Nyt on sitten yritetty selvitellä, että ketkä ovat ”syyllisiä” kauppaan ja miksi kukaan ei ole vienyt asiaa äänestettäväksi. Tähän ei mielestäni pidä tässä tilanteessa liikaa takertua ja tämä osoittaa ainakin sen, että politiikka taitaa olla aika haastava laji myös paikallistasolla. Ei taida olla olemassakaan sellaista asiaa, josta kaikki käytännössä olisivat täysin yksimielisiä.

Alavudella on tapahtunut monenlaista surullistakin vuoden mittaan ja tämä kannukauppa ei ole ollenkaan niin negatiivinen asia kuin monet muut. Nyt olisikin kaikkien alavutelaisten syytä nähdä tämä kannukauppa myönteisessä mielessä ja nostattaa yhteishenkeä Alavuden kaupungin parhaaksi, kohti uutta ja toivottavasti parempaa vuotta.

Pentti Hepojoki

maatalouslomittaja/maanviljelijä

Töysä