Lukijoilta: ”Vastaus lapualaisille”, Neuvosto-Karjalassa rahakeräyksiä sotilaskoneeseen

Lukijoilta: Nykyinenkin hallitus tuhlaa tarpeettomasti työttömyyden hoidossa

Valtionvelka on yli sata miljardia. Miten tähän on tultu? Vastaus kuuluu: vanhakantaisen työttömyyden hoidon takia. Pellervon taloustutkimuksen raportin mukaan vuoden 2016 työttömyyden kustannukset olivat 10,8 miljardia euroa (HS 24.1.2019). Työttömiä oli silloin 400 000. Sama ongelma oli jatkunut jo Kataisen hallituksesta asti ja kauemmaksi, minne nuorten aikuisten muisti ei yllä – tämä on heille uusi normaali: niukkuutta ja näköalattomuutta. Lue lisää