Lukijoilta: Vastaus Henna Salolle

Henna Salo toistaa samaa liberaaliteologian harhaanjohtavaa viestiä rauhanomaisesta dialogista eri näkemysten välillä, jota mm. edellinen arkkipiispa Kari Mäkinen toi useita kertoja esiin virassa olleessaan.

Ev. lut. kirkossa on tilaa vain sellaisille äänille, jotka tukevat liberaaliteologian ajamaa näkemystä mm. sukupuolesta. Tämä koskee erityisesti pappiskuntaa ja piispoja. Tätä vastaan asettuneet papit on suurelta osin vaiennettu tai ajettu kokonaan pois. Samoin on käynyt lukuisalle joukolle itseni kaltaisia riviseurakuntalaisia.

Luin erittäin huojentuneena Ilkka-lehden juttua Vapaaseurakunnan konferenssitalon avajaisjuhlassa 3.9. eduskunnan puhemiehen Paula Risikon pitämästä puheesta, jonka sisältöä Salo omassa kirjoituksessaan kummasteli.

Erityisen vaikutuksen teki Risikon havainto kristittyjen kaappiin työntämisestä. Risikon omasta vakaumuksesta en tiedä, mutta lausunto oli kirkas valonpilkahdus valtakunnan korkeimmalta tasolta, muutoin niin synkässä mielipideilmastossa kristittyjä kohtaan, jota poliittiselta kentältä olohuoneisiin jatkuvasti kantautuu.

Kristittyjen kaappiin työntäminen tapahtuu tällä hetkellä yleisen mielipidevaikuttamisen tasolla, ei niinkään vielä konkreettisten uskonnonvapautta rajoittavin toimin.

Valtakulttuurin muutokset alkavat aina mielipiteiden muuttumisen kautta. Ei koskaan suoralla toiminnalla esimerkiksi lainsäädännössä.

Mielipiteiden manipuloinnista tuoreena esimerkkinä käy ulkoministeri Timo Soinin aborttipuheisiin hiljattain kohdistunut kritiikki, nimenomaan Salon edustamien vihreiden taholta.

Virallisena syynä kritiikille on esitetty Soinin poikkeamista ulkoministerinä Suomen virallisesta kannasta. Todellisuudessa kritiikillä halutaan muokata yleistä mielipidettä kielteisemmäksi Timo Soinia, hänen avoimesti edustamaa kristinuskoa ja erityisesti aborttia vastustavia kohtaan.

Menemättä syvemmälle avioliittolaki-kysymykseen, mainittakoon että vastaavia mielipidemuokkauksen keinoja on nimittää sukupuolineutraalia avioliittolakia tasa-arvoiseksi, kuten Salokin kirjoituksessaan teki.

Todellisuudessa laki on irvikuva tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta mm. lasten kannalta. Lain suoman oikeutuksen turvin luodaan järjestelemä biologisesti juurettomien lasten synnyttämiselle.

Tuomas Luoma

Lapua