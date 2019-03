Lukijoilta: Vanhustenhoitoon laatua ja kunnioitusta

Tiedämme vanhusten määrän kasvavan runsaasti suhteessa työssä käyvään väestöön. Vanhemmat sukupolvet ovat sodanjälkeisellä työllään luoneet sen hyvinvointivaltion, jonka me nuoremmat olemme saaneet syntymässämme periä. Nuorempien sukupolvien velvollisuus on turvata ikääntyneille arvokas, ansaittu vanhuus.

Oma koti on jokaisen ihmisen paras paikka. Kotihoitoa tukevat esteettömät, turvalliset ja ikäystävälliset senioriasunnot palveluiden läheisyydessä.

Mutta onko koti paras paikka enää silloin, kun yksinäinen vanhus yksinäisyyden vuoksi joutuu tämän tästä sairaalahoitoon, tai läheiset joutuvat sydän syrjällään jännittämään pärjäämistä kotona? Kotona hoitamiselle on oltava eettinen takaraja. Vanhuksille on järjestyttävä palveluasumisen paikka kohtuullisessa kahden kuukauden ajassa.

Palveluasumisen paikkoja tulee olla 10 prosenttia 75-vuotiaiden määrästä. Jos palveluasumista ei ole riittävästi tarjolla, silloin lisääntyvät kustannukset niin perus- kuin erikoissairaanhoidossakin. Maakunnallinen suuntaus kuuden prosentin paikkamäärästä ei ole kestävä. Jonot palveluasumiseen ovat liian pitkät ja tuottavat läheisille suurta huolta.

Palveluasumisen laatu on viime aikoina noussut otsikoihin. Parannettavaa löytyy sekä yksityiseltä, että julkiselta puolelta. Keskustan näkemys on, että hoitajien mitoitus on nostettava 0,7:ään. Ilman riittäviä käsipareja on vaikeaa turvata laatua ja läsnäoloa. Mitoituksen lisäksi on tärkeää, että käytössä olevilla resursseilla saadaan mahdollisimman hyvää hoitoa.

Omaishoidon kustannukset ovat noin viidesosa palveluasumisen kuluista. Se on inhimillistä läheisen antamaa huolenpitoa. Siksi siihen tulee erityisesti panostaa.

Jokaiselle omaishoidettavalle tulee olla tarjolla lyhytaikaista vuorohoitoa, jotta lakisääteiset vapaapäivät saadaan järjestymään. Viikon lepo kuukausittain auttaa jaksamaan raskaassa ja sitovassa hoitosuhteessa.

Omaishoidontuen voisi jakaa kahteen eri luokkaan; omaishoidonpalkkaan ja -tukeen. Tukea saisivat jo eläkkeellä olevat verovapaasti, ja palkkaa maksettaisiin työikäisille omaishoitajille, jotta heidän eläkekarttumansa vielä kasvaisi. Työikäisille omaishoitajille olisi taattava hoitovapaata työsuhteestaan samoin ehdoin kuin lastenkin hoidossa ja heidän tulisi saada myös työterveyshuollon palvelut.

Suomalainen yhteiskunta on juuri sen arvoinen miten huolehdimme vanhuksistamme. Vääristä asioista säästäminen koituu usein kalliiksi.

Risto Lahti (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Ilmajoki