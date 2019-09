Lukijoilta: Vanhusten terveydenhuolto on häpeällistä, pirstaleista ja byrokraattista

Äitini on tietyin kriteerein hyvin onnellisessa asemassa oleva 81-vuotias vanhus. Hänellä on nimittäin viisi työelämässä olevaa tytärtä, jotka äitimme sairastuttua vakavasti olivat valmiita auttamaan häntä saamaan hyvää hoitoa. Meillä tyttärillä voidaan katsoa olevan tähän jopa osaamistakin, sillä ammattinimikkeistämme ja tutkinnoistamme löytyy muun muassa seuraavia: sosiaalityöntekijä, psykologi, sairaanhoitaja, terveydenhuollon maisteri, sosiaalityön opettaja ja hallintotieteiden lisensiaatti. Myös iäkäs isämme on pystynyt toimimaan kuin ihmeen kaupalla äitimme omaishoitajana.