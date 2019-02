Lukijoilta: Vanhusten hoitoon ryhtiä

Viime aikoina on vahvasti noussut esiin vanhusten huono kohtelu erilaisissa (ulkomaisten omistuksessa) hoitokodeissa, tai pikemminkin laitoksissa. Uskomatonta toimintaa!

Suomessa eläimillä ja varsinkin tuotantoeläimillä on moninkertainen valvonta niiden (nykyisin lausutaan, Heidän) hyvinvoinnin takaamiseksi. Voidaan raadollisesti todeta, että yhteiskuntajärjestelmä huolehtii emolehmien hyvinvoinnista huomattavasti paremmin kuin vanhusten hyvinvoinnista. Tarkastajilla on oikeus tulla ilmoittamatta tilalle tarkastukseen. Ja jos löytyy pienikin virhe, sanktiota pukkaa. En voi luetella kaikkia vaatimuksia tässä kirjoituksessa, koska palstatila ei riittäisi.

Voin kertoa, että vaatimuslista on erittäin yksityiskohtainen, sisältäen tilavaatimukset, ruokintasuunnitelmat, eläinilmoitukset, pitopaikkatunnukset, ym.

Kun nyt maatilojen määrä edelleen on vapaassa pudotuksessa, tarkastajia luulisi vapautuvan vanhushuollon tarkkailuun. Sieltä saataisiin koulutettua porukkaa, jotka varmasti osaavat tarkastamisen.

Saatetaan vanhushuollon tarkastukset samalle tasolle kuin tuotantoeläinten tarkastaminen on tällä hetkellä Suomessa. Tarkastajat menevät hoitolaitokseen ilmoittamatta. Tarkastavat ruokintasuunnitelmat, onko kuiviteltu tarpeeksi, onko tilaa riittävästi, onko raikasta vettä aina saatavilla, onko virikkeitä, voidaanko harrastaa lajin mukaista toimintaa, ym.

Jos löytyy yhdelläkin osa-alueella puutteita, eikun sanktio. Pienestä rikkeestä 1 % valtiolta saatuun tukeen, jos on rikottu useampaa kohtaa, 3–5 %:n sanktio, jne. Jos on törkeästi rikottu sääntöjä, koko valtion tuki peritään kalenterivuodelta takaisin. Jos on oikein törkeää rikkomista, niin taannehtivasti tuki takaisin 5 vuodelta. Ja räikeimmässä tapauksessa ”mummojen” pitokielto 10 vuodeksi.

Jos joku miettii, että sittenhän ”vanhainkoti” menee konkurssiin. No, maanviljelijöiden osalta kukaan ei mieti tätä. Siinäpä menee konkurssiin. Maatilathan tuottavat vain ruokaa. Olisi ”aktivistien” aika tehdä isku vanhainkotiin ja salakuvata, kun vanhukset vapisevat vuoteissaan.

Tässä on ilmainen idea eduskuntavaaliehdokkaalle. Saattaa Suomen vanhushuolto emolehmien hyvinvoinnin tasolle. Vinkit löytyvät edellä kerrotusta.

En malta olla puuttumatta maahanmuuttajiin. Vertaus tulee taas eläinten pidosta. Kaikki Suomen nautaeläimet on korvamerkitty ja ne löytyvät pitopaikan tunnuksella tilalta. Siis yhtäkään nautaa Suomessa ei ole kateissa.

Suomen viranomaisilta on kateissa useita tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Eikö heillä olekaan pitopaikan tunnusta? Tässäkin tapauksessa eläimet valvotaan huomattavasti tarkemmin kuin ihmiset.

Mitä tämä kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta? Miettiköön sitä jokainen, ja mielelläni luen analyysinne.

Ja lopuksi vinkki vihervasemmistoon ”aktivistien” suuntaan. Olisiko aika perustaa Oikeutta mummoille ja miksei myös vaareille -yhdistys.

Heikki Peltola

maanviljelijä

Lapua