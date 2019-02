Lukijoilta: Valuvikainen perustuslaki ja Risikon panikointi

Suomen perustuslaki on edelleenkin suurimmalta osaltaan K. J. Ståhlbergin 1919, tarinan mukaan saunakamarissa Suomussalmella yhtenä viikonloppuna kirjoittama, ja siltä osin hyväksi havaittu ja 81 vuotta hyvin toiminut. Siihen uudistusvimmassa tehdyt lisäykset ja muutokset on kirjattu juhlallisesti vuoden 2000 perustuslakiin, jonka tulkintariidat jatkuvasti nousevat esiin.

Uudessa perustuslaissa on kaksi valuvikaa, jotka kummatkin perustuvat virheolettamalle. Ensimmäinen ja pahin on, että nyt voimassa oleva perustuslaki 2000 on ”hyvien aikojen” perustuslaki, jossa olettamuksena on, että olot Suomessa aina vain parantuvat eikä mitään ikävää voi sattua.

Toinen erheluulo on se, että maassamme aina, maailman tappiin asti olisi sosiaalidemokraattinen presidentti ja pääministeri.

Molemmat olettamukset ovat romahtaneet, kun suomalaisilla on ollut tarpeeksi järkeä potkia sosialistit vallasta pois!

Ståhlbergin hallitusmuotoa kuvattiin jäykänjoustavaksi; se toimi valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen raameina hyvin. Se antoi nuorelle tasavallalle moraalisen ja poliittisen selkänojan ja oli toimiva myös käytännössä ja sen muuttamiseen tarvittiin 5/6 enemmistö eduskunnassa. Se toimi, kun maa ja kansa oli uhattuna ja sen puitteissa saatiin ulkopuolelta pakolla saneltu sotasyyllisyystragedia hoidettua ilman, että valtiojärjestys olisi väkivalloin murrettu. Valitettavasti se salli myös lyhytnäköisten ja omaa etuaan katsoneiden pikkupolitiikkojen järjestää myös Kekkosen virkakauden jatkamisen poikkeuslakifarssilla.

Nerokas se oli siten, että perustuslakia muuttamatta voitiin säätää sen kanssa ristiriitaisia lakeja, kunhan niiden taakse saatiin käytännössä 5/6 enemmistö.

Nyt voimassa oleva perustuslaki on laadittu ikuiseksi eikä se ota huomioon muuttuvia olosuhteita. Niinpä jokainen asia, joka sisältää mahdollisen ristiriidan perustuslain kanssa, johtaa perustuslain muuttamiseen. Toisin sanoen ”jäykänjoustavuudesta” on luovuttu. Juuri näinhän on nyt käynyt sinänsä välttämättömiksi koettujen tiedustelulakien kanssa.

Farssiksi touhu meni, kun puhemies Risikko päätti, että eduskuntaa johdetaan Twittereillä, painoi paniikkinappulaa ja ensin määräsi virkamiehet tutkimaan, ovatko kansanedustajat valiokunnissa osanneet työnsä. Paniikkireaktio jatkui siten, että rouva puhemies lähetti lait takaisin laiskanläksylle, ne jo kerran käsitelleeseen valiokuntaan. Asia olisi tietenkin pitänyt ratkaista isossa salissa, kun se sinne, asianmukaisesti valmisteltuna, oli tuotu.

Merkillistä on, että akateemisessa maailmassamme esiintyy useita professoreja ja dosentteja, jotka ovat perustuslakifundamentalisteja. Heistä tunnetuimpia ovat Lavapuro ja Ojanen, jotka katsovat, että suurin piirtein jokaisen lain vähäinenkin muutos törmää perustuslakiin eikä vaikkapa vastikkeettomien etuuksien vähentäminen ole hyväksyttävissä, vaikka rahaa ei olisikaan. Tämähän on lapasyöttö kulloinkin oppositiossa oleville –tällä perustuslakikortilla pystytään tehokkaasti ainakin jarruttamaan lainsäädäntöä. Huvittavinta on, että mainitut twiittiproffat samalla syyttävät politiikkoja perustuslailla politikoinnista.

Jostakin käsittämättömästä syystä on perustuslakiin otettu sen 19. pykälä, joka takaa jokaiselle riittävän sosiaaliturvan. Jokainen lakitekstissä tarkoittaa jokaista. Oikeutta ei siis ole rajattu kansalaisuuden, asumisen, työneon tai muun sellaisen seikan perusteella, vaan jokainen todella tarkoittaa jokaista. Tätä perustuslain pykäläähän on jo moneen otteeseen vilautettu sote-sopassa. Jos nämä perustuslakitalebanit saisivat määrätä, ei sotesta eikä muustakaan lainsäädännöstä ikinä tule valmista- ihan riippumatta sen sisällöstä. Maalaisjuristina olen myös sitä mieltä, että laki, jota jatkuvasti tarvitsee tulkita kymmenien asiantuntijoiden voimin, on huonosti kirjoitettu.

Teimme aikanaan virheen, kun poistimme perustuslaistamme sen jäykänjoustavuuden. Nyt tilanne on se, että perustuslakia joudutaan aina muuttamaan tarpeen mukaan – vähän kuin taloa ei voisi korjata, vaan se on aina rakennettava uudelleen.

Yhdysvalloissa asia on ratkaistu siten, että siellä on perustuslain alkuperäinen teksti pysytetty muuttamattomana, mutta aikojen kuluessa siihen on tehty perustuslain veroisia lisäyksiä.

Demokraattisen valtiojärjestyksen kulmakivenä on tietysti, ettei perustuslakia voida muuttaa tai ohittaa muutoin kuin tosi tarpeesta ja riittävällä enemmistöllä. Ja sehän meillä jo on eli 5/6.

Nuoruudessani 60-luvulla silloinen vasemmisto äänekkäästi vaati määräenemmistön poistamisesta perustuslaista, jotta sosialismiin olisi voitu siirtyä yksinkertaisella enemmistöllä. Nyt sama vasemmista haluaa säilyttää aikansa eläneet rakenteet 6/6 säännön turvin.

Aika velikultia.

Matti Jaakkola

varatuomari

Mustasaari