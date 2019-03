Lukijoilta: Valta ei vaihdu

Eduskuntavaalit lähestyvät. Mistä sen tietää? Puolueet ja kansanedustajaehdokkaat lupaavat kaikkea maan ja taivaan väliltä. Työttömillä, eläkeläisillä, vanhuksilla ja sairailla ihmisillä on nyt paljon huolehtivia poliitikkoja.

Kyllä poliitikot tiedostavat yhteiskunnalliset ongelmat, mutta heillä ei todellisuudessa ole valtaa. Tiedonvälittäjien enemmistö muokkaa tehokkaasti kansalaisten mielipiteitä, tässä työssä vaaligallupit ovat hyviä välineitä.

Pidetään selvänä että SDP:sta tulee pääministeri puolue. Sanotaan, että nyt valta vaihtuu. Väärin! valta ei vaihdu.

Valta on ollut ja on edelleen kapitalisteilla, nyt isoilla kansainvälisillä yrityksillä, jotka sanelevat ja ohjaavat puolueitten käytännön poliittista toimintaa. Elleivät puolueet ja kansalaisjärjestöt noudata suurten yritysten politiikkaa, joutuvat ne asiasta riippuen, systemaattisen syrjinnän ja hajotuksen kohteeksi, erilaisia keinoja löytyy.

Näin on käynyt kommunistiselle liikkeelle, sen jäsenille.

Tässä on keskeisenä valheellisten mielikuvien luominen. Jos tarkastellaan viime vuosikymmenten eduskunta- ja hallituspolitiikkaa, keskeistä on ollut julkisen sektorin toiminnan alasajo yksityistämällä niitä.

Hallitukset ovat leikanneet kuntien valtionapuja ja ajaneet kuntia taloudelliseen ahdinkoon. Valtion ja kuntien johtoa on johdateltu yksityistämään, taloudellisen tilanteen ja valheiden varjolla julkisia palveluja, voiton tavoittelun kohteeksi. Ja nyt viritetty pommi räjähti, vanhusten palvelujen osalta ja mitä vielä tuleekaan.

Poliitikot, varsinkin oikeisto virittelevät uutta pommia yritysten etujen mukaisesti. Sehän on sote-pommi! Se, että voitontavoittelulle annetaan tilaa yhteiskunnan eri palveluissa, kuvaa hyvin kapitalismin luonnetta, se on sen tehtävä, työtätekevät ovat tämän riiston kohde.

Mikä on kapitalismille tärkeintä: ihminen, joka on hyvin koulutettu, tehokas työntekijä. Jos ihminen ei täytä näitä vaatimuksia, sairastuu pysyvästi, on työtön, siirtyy eläkkeelle ja tulee vanhaksi, hän on menettänyt merkityksensä. Hänet pakotetaan elämään toimeentulon ja sosiaaliturvan rajamailla.

Nyt eivät puheet ja lupaukset auta, tarvitaan tekoja. Vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen on otettava aloite käsiin, on irtauduttava hallituspolitiikasta, joka ajaa suurten työnantajien etuja ja ammattiyhdistysliikkeen on puolustettava kaikkien ihmisten etuja.

Vasemmiston on laadittava laaja yhteiskunnallinen uudistusohjelma, missä julkisen sektorin asemaa palvelujen tuottajana vahvistetaan, toteutetaan syvällisiä yhteiskunnallisia uudistuksia, missä suurten työnantajien valtaa kavennetaan. Tavoitteena tulee olla, että työllä tuotetut voitot eivät mene rikkaan eliitin haltuun ja keinotteluun, vaan yhteiskunnan käyttöön. Valta vaihtuu, kun se otetaan rikkaalta eliitiltä pois työväestölle. Se on sen ja vasemmiston historiallinen tehtävä.

Tapio Hakala (komm.)

Seinäjoki