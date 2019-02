Lukijoilta: Vaihtoehto katoilta pudotettavan lumen käsittelyyn

Mediasta olemme saaneet seurata tämän talven lumirallia. Katoilta on pudoteltu valtaisia määriä lunta. Katoilta pudonneesta lumesta/jäästä on aiheutunut useita loukkaantumisia, jopa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sekä runsaasti läheltä piti -tilanteita.

Seurasin paraatipaikalta, kun Helsingin uudessa Oodi-kirjastossa työskenteli kymmenen lumenpudottajaa kaksi viikkoa putkeen ja siihen vielä esivalmistelut sekä kuljetukset.

Oodi-kirjasto on upea arkkitehtuurinen maamerkki. Yksi asia on jäänyt minua vaivaamaan. Olisiko suunnittelussa voitu huomioida vaihtoehtoja perinteisen lumenpudotuksen ja poiskuljetuksen sijaan? Sama pätee tuhansiin suomalaisiin julkisiin rakennuksiin ja yksityisiin taloyhtiöihin. Ei tarvitse muistuttaa, että Helsingin ”lumi ongelma” on pientä varsinkin Etelä-Pohjanmaan sisämaan lumikuormiin verrattuna.

Talojen katon alle, pellin (tai muun katteen) ja eristemateriaalin väliin, olisi kohtuullisen helposti ja taloudellisesti asennettavissa vesikiertoinen lämmitys. Ratkaisu sopii erinomaisesti varsinkin pelti- ja tiilikattoisiin rakennuksiin. Katon lämmitys kytkettäisiin käyttöön tarvittaessa eli aina silloin, kun lunta sataa.

Sulanut lumi valuu räystääseen ja siitä edelleen syöksyputkea pitkin aina hulevesikaivoon asti. Tämä reitti olisi tietysti lämmitetty ja pidettäisiin sulana vesikiertoisella järjestelmällä tai vaihtoehtoisesti sähkövastuksin.

Annan kannustavan esimerkin. Meidän taloyhtiössämme toteutettiin em. järjestelmä ja se on maksanut itsensä takaisin muutaman runsaslumisen talven kattourakointi- ja kuljetuskustannusten hinnalla. Asennuskustannukset ovat suurin erä, mutta käyttökustannukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin lumirallin kustannukset.

On hyvä myös muistaa, että taloy??htiö on vastuussa niissä tapaturmissa, joissa katoilta putoava lumi/jää vahingoittaa jalankulkijoita.

Vakuutusyhtiöille vahingoista koituvat kustannukset ovat ajoittain korkeat. Vakuutusyhtiöiden kannattaisi alentaa niiden taloyhtiöiden vakuutusmaksuja, jotka ottavat turvallisemman ja kustannustehokkaamman lämmitysjärjestelmän käyttöön.

Mikäli halutaan kehittää järjestelmä huippuunsa, voitaisiin vesikierrossa hyödyntää viemäreihin virtaavaa hukkalämpöä, esimerkiksi suihkuvetenä lämpöä menee harakoille huomattavia määriä.

Edellä mainittu järjestelmä vähentää myös talonmiehen tai huoltoyhtiön tarvetta/velvollisuutta merkitä vaaralliset kulkuväylät tapaturmien välttämiseksi. Kuten olemme saaneet mediasta seurata, edes varoitusteippaukset eivät ole estäneet onnettomuuksia.

Kyseisen järjestelmän käyttöön otto on myös huomattavasti hiilineutraalimpaa kuin lumen/jään käsittely polttomoottoreiden avulla – vuodesta toiseen.

Ehdotan, että isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset ottavat nämä asiat tarkemmin pohdintaansa ja esittelevät selvityksensä budjetteineen taloyhtiön osakkaille.

Jyrki Uurasmaa

Ekonomi, muutamien taloyhtiöiden hallituksen jäsen

Helsinki/ Vaasa