Lukijoilta: Vaientuuko Donaldin trumpetti?

Amerikan ääni on aina kuulunut maailmassamme. Liki 250-vuotisen valtiohistoriansa kulussa USA:ta on hallinnut yli 50 presidenttiä.

Varsin vaihteleva kansainvälinen menestys on heillä ollut mutta aina Valkoisen talon toimilla on ollut koko maailmaa ajatellen. Maailmansodissa USA on saanut jalansijaa Euroopassa ja Aasiassa. Harvoin jenkkien toimet ovat miellyttäneet kaikkia maita tai omia kansalaisiaankaan saumattomasti.

Demokraattipuolueen taholla on nykypressaa höykytetty ankarasti koko kautensa ajan. Trumpin voitto vuoden 2016 vaaleissa oli ainakin itselleni itsestäänselvyys vastapuolen ehdokkaan ympäripyöreän kampanjaa seurattuani. Rouva Clinton kärsi miehensä maineen kehnoudesta, eikä ihme.

Nyt demokraateilla on ”kovat piipussa” jopa Trumpin viimeisen virkavuoden koittaessa. Mutta johtaako virkarikossyyte tuomioon, onkin jo toinen juttu.

Trumpia vastaan oikeudessa nousee näkyvästi demokraattiehdokkaita mutta se yritys on uhkarohkea ja voi karahtaa kiville vaalejakin ajatellen.

Demokraateilla ei monine kandidaatteineen ole yhtenäistä linjaa eikä näkemystä kansakunnan tilasta. Trumpilla on ja siksi hänen kaatoyrityksensä on tuskaisen vaikea. Nimittäin presidentti on protektiopolitiikallaan kääntänyt USA:n talouden selkeästi plussalle. Se on kansan silmissä vahva valtti.

Trumpin persoona ei kyllä isosti yhdistä omia kannattajia edes mutta hänen itsevarmuutensa ja trumpettinsa ääni kantaa silti eikä heikko vastapuolue omaa muuta toivoa kuin saada Trump viralta.

Donald on nimensä väärtti: hän on kuin villin lännen revolverisankari. Hänen persoonansa on kahtiajakava mutta mielipiteensä ehdottomuus puree ja pitää ainakin omansa kurissa. Ainakin nyt siltä näyttää vielä.

Ristiriitaisuudessaan Don Trump ei ole ainutlaatuinen historiassa, sillä kaksipuoluemaassa särmäisyys voi silti olla jopa valtti vaaliuurnille mentäessä.

J. Pesonen

Alajärvi