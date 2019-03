Lukijoilta: Uutinen ei ole, että sote kaatui

Ilkan ja Pohjalaisen mielipidekirjoituksissa maanantaina 25.3. on käyty keskustelua sote-uudistuksen kaatumisesta. Juha Sipilän hallitusohjelman mukainen sote- ja maakuntauudistuksen matka päättyi perjantaina 8.3. Uudistuksen etenemistä on dokumentoitu julkisuudessa. Uudistustyön historia oli pitkä ja monivaiheinen. Matkan loppu oli nähtävissä jo hyvän tovin vuoden vaihteessa.

Julkisuudessa enemmän tilaa on saanut sosiaali- ja terveydenhuolto kuin monialainen maakunta. Ymmärrettävää kyllä, mutta yhdessä nämä kaksi ovat matkaa kulkeneet, käsi kädessä. Nyt tämä matka on päättynyt. Perustuslakivaliokunta edellytti tarkennuksia ja korjauksia hallituksen esitykseen eri vaiheissa.

Hallituksen sote-uudistus kaatui lopulta omaan mahdottomuuteensa. Ison uudistuksen tekeminen edellyttää aitoa palastelua ja parlamentaarista valmistelua. Kaatuneen sote- ja maakuntauudistuksen laajuus ja monitahoisuus on todettu itsessään vieneen valmistelun ja päätöksenteon umpikujaan. Molemmat hallituspuolueet kokoomus ja keskusta ovat nyt hallituksen kaaduttua irtisanoutuneet hallituksen sote-mallista.

Hallituksen epäonnistumisen taustalla on kokoomuksen ja keskustan poliittinen sopimus, jossa kokoomukselle luvattiin soten markkinamalli ja keskustalle maakunnat. Tämä oli ratkaiseva virhe hallituksen toiminnassa. Ihmisten tarpeet jäivät markkinoiden ja valtapelin jalkoihin.

Perustuslakivaliokunta edellytti tarkennuksia ja korjauksia hallituksen esitykseen. Maaliskuun viikkojen aikana selvisi, että näitä korjauksia ja tarkennuksia ei voitu tehdä. Sanottiin, että aika loppui.

Uutinen ei ole, että sote kaatui. Uutisen arvoista on, että sote-työ jatkuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ei ole kadonnut eikä katoa. Sote-työn tilanne selkiytyi. Siirrytään päiväjärjestykseen, jossa ensin selvitetään tarvittava lainsäädöllinen perusta, jonka varaan laajemmat rakenteelliset uudistukset tehdään. Sote-uudistuksen perusteet ovat edelleen olemassa. Tarve palvelujen ja palvelurakenteen muutokselle ei poistunut.

SDP:n periaatteet sote-uudistuksen toteuttamiseksi lähtevät ihmisten tarpeista ja toiveista. Jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen hoivaan. On päästävä hoitoon jonottamatta eivätkä asiakasmaksut saa estää palvelujen käyttöä. Hoitotakuuta pitää parantaa. Tämän varmistamiseksi tarvitsemme rakenteiden uudistamisen lisäksi myös lisää lääkäreitä ja hoitajia peruspalveluihin ja vanhustenhoitoon.

Maakunnallisissa sote-valmisteluissa on tehty hyvää työtä. Se on kiitoksen ansainnut. Suuri osa tästä työstä on tähdännyt suoraan tuotantoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia, -ketjuja ja toimintatapoja on uudistettu vastaamaan tämän ajan palvelutarpeisiin. Ei se työ ole hukkaan mennyt. Alueellisen valmistelurahoituksen jatkuvuus on turvattava kaikissa tilanteissa. Lisäksi kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista on jatkettava, kunnes sote-uudistus on tullut voimaan.

Harri Jokiranta (sd.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki