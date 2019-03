Lukijoilta: Ulkomaista turistitulvaa jo talvellakin!

Maailma muuttuu ja Suomi sekä myös valtakuntamme paikkakukunnat.

Kun muistelee matkailijoiden määrää ja marras–joulukuun viikkoja 20 vuotta sitten Inarin Saarisselällä, ladut ja kylän keskustan kulkutiet olivat hiljaisia. Vähäiset majoitustilat olivat melkein tyhjillään. Kaupoissa ei ollut tungosta.

Nyt on aivan toista. Majoitustiloja on rakennettu suunnattomasti lisää. Monta jättimäistä hotellia ja satoja pienempiä rakennuksia on tehty laajalle alueelle Saarisselän ympäristöön ja myös muihin Lapin matkailukeskuksiin.

Saarisselän kaunis Kaunispääkin on täyttymässä rakennuksista. Pääkylän puoleisessa rinteessä on tiukka rakennustahti käynnissä. Hienon tunturin huipullekin on nikkaroitu mm. kymmeniä lasisia igluja.

Viitisen vuotta sitten kysyin eräältä Lapin päättäjältä, monenko vuoden päästä on Kaunispään huipun ja pääkylän väli rakennettu täyteen taloja. Vastaus oli ”ei koskaan”!

Nyt tämä ”ei koskaan”, on kuitenkin toteutunut!

Sitä on vaikeakin käsittää, että aasialaisten yöpyjien määrä on Lapissa lisääntynyt vuosittain jopa 125 prosenttia. Ja muiden ulkomaalaisten määrä 40 %. Ennusteiden mukaan kehitys jatkuu edelleen. Siihen on helppo uskoa, kun seurasi Aasian maista tulleiden suurien ryhmien sinnikästä hiihtämään opettelua ensilumilla, 15–20 asteen pakkasessa.. Ladulla oli nuoria, aikuisia ja vanhuksiakin.

Turistien tulvasta kirjoitti Pekka Juntti Lapin Kansa -lehdessä kolumnin: ”Lapin matkailun voimakas kasvu tekee minut myös surulliseksi, samalla, kun iloitsen vilpittömästi matkailun noususta.”

Lapin matkailun nopea kasvu on lisännyt investointeja. Hotelleja nousee, lumipuuhamaita ja perinneiglukyliä rakennetaan. Ansioksi Lapin vetovoimalle on esitetty mm. suoria lentoyhteyksiä Euroopasta ja matkailun onnistunutta markkinointia. Osittain se onkin varmasti totta.

Kuunnellessa ulkomaalaisten turistien turinaa, ymmärtää, että kyse on paljon muustakin: Kun tämä ilma on niin ihmeellisen puhdasta. Taivaalla saa nähdä tähtiä ja revontulia sekä meteoriittien lentoa. Marjoja saa syödä luonnosta ja juoda puroista vettä.

Pekka Juntti kysyy myös kolumnissaan: ”Eikö turistien Suomea ja Lappia mairitteleva todistus ole vain kertomusta siitä, että heidän kotopuolessaan näin ei enää ole? Heidän kotipurostaan ei voi kuolematta juoda. Se koti-city ei ole hiljainen ja saastetoon enää koskaan.”

”Mitäs jos matkailun mieletön buusti on vain käänteinen kuva kurjasta maailmasta, tarinaa siitä, että meitä ihmisiä on jo liikaa. Eikä kaamoksen alla viriävää alakuloani lepytä yhtään se tosiseikka, ettei hyperaktiivinen lentomatkustaminen paranna saasteiden ja ilmanmuutoksen alla riutuvan kotipallomme ja kotimaamme vointia. Lentomatkustaminen syö lopulta Lapinkin upeimman matkailuvaltin: lumen.”

Kun Ähtäriin on hankittu pandoja, niin toivottavaa on, että niiden vetovoimalla Aasian maiden turistitulva huomaa Ähtärin ja pohjalaisten maakuntien seutukunnan saasteettomuuden sekä hyvät lomailukohteet! Lappiin verrattuna on Helsingistä lyhyt matka huristella autoilla tänne lakeuksille.

Ähtäriin ja maakuntamme valintaan Aasian ja muidenkin maiden lisääntyvälle turistitulvalle pitäisi antaa nykyistä ponnekkaammin vauhtia. Järkevää tiedotusta olisi välitettävä entistä ponnekkaammin!

Vielä ei ole pelko lumen loppumisesta Lapista, eikä lakeuksiltakaan.

Ja jos luonnon lumi loppuu kaukomailta lentokoneella tulevien sekä suomalaisten kaukomaille lentävien vaikutuksesta, niin Suomessa kehitetyllä nykytekniikalle pystytään valmistamaan tekolunta jo lämpöasteissa!

Eniten minä itse ihmettelen, että Aasian maista tulleilla ovat kotimaan saasteet mielessä vielä puhtaassa Lapissakin. Esimerkiksi korealaisilla ja japanilaisilla oli hengityssuojaimet käytössä kaupassa ja ulkona kulkiessa.

Pentti Hautala

Töysä