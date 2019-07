Lukijoilta: Työttömän pitkä kujanjuoksu

Suomeen on pesiytynyt jo parikymmentä vuotta vaivannut suurtyöttömyys. Sen poistamiseen ei ole löytynyt keinoja. Työttömiä on ollut virallisten tilastojen mukaan kolmesataatuhatta, mutta kun työssä oleviksi on laskettu myös kaikki pätkätyöllistetyt, niin todellisuudessa työtä vailla on ollut ainakin puoli miljoonaa. Viime aikoina työpaikkoja on avautunut, ja virallinen arvio on nyt kaksisataatuhatta. Pientä piristymistä on siis tapahtunut, mutta se ei ole kuitenkaan poistanut työttömyysongelmaa, jonka kanssa edelleen elämme.

Työttömyys on tuonut yhteiskuntaan aivan uuden piirteen, ihmisten eriarvoisuuden. Kun työttömiä on tutkittu, heissä on todettu paljon huonokuntoisia, mikä on johtanut kautta maan laajaan kuntoutukseen. Tässä vaiheessa on tehty karkea virhe, sillä kuntoutukseen on määrätty myös suuri joukko täysin työkykyisiä ammatti-ihmisiä.

He joutuvat tekemään kuntoutuksessa omaa ammattityötään, mihin he ovat hankkineet erikoisosaamisen pitkäaikaisilla opinnoilla. He eivät ole kuitenkaan saaneet työn tuloksia itselleen, vaan sadaltatuhannelta ammattilaiselta on otettu koulutuksen nimissä pois jopa parin vuoden työtulot ja ne on siirretty valtion, kuntien sekä yritysten käyttöön. Tekijällekin on toki jäänyt yhdeksän euroa päivältä.

Tulonsiirtojen uhriksi joutuneita työntekijöitä on ollut noin satatuhatta ja siirrettyjä tuloja useita miljardeja. Long Play -verkkojulkaisu on tutkinut asiaa ja selvittänyt sekä uhriksi joutuneiden työntekijöiden että heiltä siirrettyjen tulojen määrän. Koulutustehtävä ja työntekijäin ohjaus on annettu työvoimaviranomaisille. Mikäli työntekijä ei alistu koulutukseen, hän menettää merkittävän osan saamastaan yhteiskunnan tuesta.

Eräs pitkäaikaistyötön teki “koulutuksessaan” omaa ammattityötään pari vuotta. Hän siirsi eri virastojen tiedostoja paperimapeista tietokonesäilytykseen. Tätä työtä hän teki Joensuussa, Oulun yliopistossa ja Sastamalassa. Koulutus on saanut mitä erikoisempia muotoja. Esittelemäni henkilö toimi Pudasjärvellä vuoden kylätalon hoitajana toimintansa lopettaneessa koulussa. Tehtäviin kuului muun muassa kahvilanpito, sekä kirjaston ja lammaskatraan hoito.

Hän kirjoitti kokemuksistaan Helsingin Sanomissa, jolloin työvoimaviranomaiset katsoivat, että koulutus ei riitä ja seurasi vielä kuukauden ahkerointi ikkunantiivistenauhojen oikojana, kehitysvammaisten seurassa.

Hallitusvallan suhtautuminen tapahtuneeseen herättää ihmettelyä. Nykyisen käytännön mahdollistaa laki, Aktiivimalli. Sen on eri puolueita edustava eduskunta hyväksynyt, eikä eduskunnasta näytä löytyvän sitä voimaa jolla laki purettaisiin. Jonkinlaisia lievennyksiä suunnitellaan. Hallitusvalta ei halua enää salata ihmisten eriarvoisuutta, vaan se on lakitekstillä vahvistettu. Lakiasiantuntijat eivät kuitenkaan menettelyä hyväksy.

Juukalainen lakimies Sakari Timonen on yrittänyt saada tehtyihin päätöksiin muutoksia, toistaiseksi kuitenkaan onnistumatta. Suuret kansalaismielenosoituksetkaan eivät ole tuoneet työttömille toivottua apua. On syntynyt ongelma, joka on saatava ratkaistuksi, jotta normaali yhteiskuntaelämä voi jatkua.

Mikäli siirryttäisiin kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, oltaisiin oikealla tiellä: saataisiin jo satatuhatta uutta työpaikkaa ja vapauduttaisiin velkasidonnaisuudesta, sillä ostamme toisen puolen käyttämästämme energiasta. Perussyy piilee omassa peräkamarissamme. Sen pojat hallinnoivat fossiilisen energian kauppaa eivätkä halua siitä luopua, ja valtiovalta tukee heitä, ja työttömän pitkä juoksu jatkuu.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi